Велику частку сміття, яке викидає людство, становлять саме будівельні матеріали. Як цьому запобігти? Використовуйте їх повторно або візьміть до уваги перероблені матеріали. Пропонуємо вашій увазі приклади оновлення інтер'єрів від небайдужих людей, які виступають за гармонійні стосунки з навколишнім середовищем.

Дизайнери та архітектори в один голос переконують, що саме за такими матеріалами майбутнє, повідомляє Archdaily.

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5 проєктів дизайну інтер'єру з перероблених матеріалів

Weekend Shelter / ДСП



ДСП виглядає цілком презентабельно / Фото Archdaily

Використання ДСП давно не новинка, проте тут йдеться про використання плит, які пізніше не піддаються жодній обробці. Матеріал не потребує технічного обслуговування та може бути пізніше повністю переробленим. До того ж, ДСП пропонує тепло та звукоізоляцію для вашого житла.

Cheops Observatory Residence / Старі вікна



Вікна, двері та віконниці також можуть отримати нове життя / Фото Archdaily

Хороший приклад повторного використання матеріалів. Такі стіни підійдуть лише для помешкання, яке розташоване в широтах зі спекотним кліматом. Матеріали піддаються утилізації, а також можуть бути використані необмежену кількість разів.

Hotel Tepoztlán / Мінімальний вуглецевий слід



Готель побудований з мінімальним вуглецевим слідом / Фото Archdaily

Цей готель був побудований переважно з підручних матеріалів. Так, для будівництва взяли камінь, який був знайдений на ділянці. Частина матеріалів була повторно використана з будівлі, яка тут стояла раніше. Опалубки, які використовувались під час застигання бетону, перетворили на підлогове покриття.

Таким чином кількість матеріалів, які були завезені зовні, набагато нижча ніж це відбувається в середньому.

Zero Waste Bistro Restaurant / Перероблений пластик



Пластик сьогодні є однією з найбільших екологічних загроз / Фото Archdaily

Простір, розроблений Ліндою Бергрот, був повністю створений з вторинної сировини та матеріалів, що підлягають вторинній переробці. В основному тут використаний перероблений пластик.

House of the Flying Beds / Використання старого приміщення



В цьому випадку будинку дали нове життя / Фото Archdaily

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Цей будинок, побудований ще наприкінці вісімнадцятого століття. Тут був лише один поверх, цегляна підлога була майже відсутня, а вісімдесят квадратних метрів були темними та холодними, до того ж, конструкція даху була гнилою.

Втім, в будинку повторно використали черепицю, скло, та багато інших матеріалів.