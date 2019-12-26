Повторне фарбування стін: типові помилки та що варто знати

В кожному домі з часом настає час для ремонту. Дешевим способом освіжити приміщення стане повторне фарбування стін. Проте, якщо ви цього ніколи не робили, то є великий шанс припуститися банальної помилки та зіпсувати будинок. Які існують помилки та як їх уникнути – у нашому матеріалі.

Є багато підводних каменів самостійної роботи, а квартира у вас одна. Саме тому варто вчитися на чужих помилках.

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Типові помилки при повторному фарбуванні стін

Непідготовлені стіни



Важче зі стінами, які за задумом нерівні / фото: Evrosit

Горбки, дефекти, пил, бруд – це все може легко опинитися під фарбою та негативно вплинути на результат. Під новим шаром фарби видно всі недоліки і неважливо скільки разів ви повторювали процедуру. Також новий шар фарби може просто повідпадати з часом.

Щоб вирішити проблему, підготуйте стіну заздалегідь. Використовуйте інструменти для шліфування, а після роботи витріть стіну від пилу. Якщо залишаться плями, то їх легко усунути чистою вологою ганчіркою.

Відсутність грунту

Якщо ви вважаєте, що грунтові суміші лише витягують гроші, то не дивуйтесь потім, якщо стіна виглядає нерівномірно пофарбованою. Також грунт запобігає перевитраті фарби та покращує зчеплення із поверхнею стіни.

Саме тому використовуйте грунтові суміші. Наносіть її пензлем вертикально невеликими смугами, а потім горизонтально – перпендикулярно до першого шару. Після висихання можете починати фарбування.

Неправильна густина фарби



Фарба має властивість осідати / фото: Dekoratorium

Фарбу обов’язково треба розмішати перед роботою, а якщо треба, то розбавити розчинником. Для вододисперсійних типів використовуйте лише воду, а органорозчинні фарби потребують уайт-спіриту. Не передозуйте розчинник, адже розчарування результатом в такому випадку буде неминучим.

Оптимальним варіантом буде почитати склад і підібрати відповідний засіб для ролі розчинника.

Неправильний інструмент

В цьому випадку підбір інструмента настільки важливий як і фарби. І справа не у смаку. Вам знадобляться пензлі і валики. Адже останні добре покривають площину стін, а у важкодоступних місцях допоможе пензель.

Найкраще підібрати пензель з натуральною щетиною, яка не залишить ворсинок. Що стосується валиків, то підберіть інструмент з ворсом від 1,5 сантиметри до 7 міліметрів та виберіть оптимальний для вас варіант.

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Один шар фарби



Один шар фарби не дасть вам бажаного результату / фото: Kolomyia

Існує думка, що у хорошого фахівця фарба "лягає" з першого разу. Проте правда полягає у тому, що навіть досвідчені майстри завжди фарбують стіну двічі. Якщо перший раз фарба наносилась вертикально, то вдруге це відбувається горизонтально. Можлива зворотна послідовність.

Перший шар завжди дозволяє розподілити фарбу по поверхні, а другий краще розтушувати її, вирівняти колір та заповнити дрібні нерівності.

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