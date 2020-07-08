Французька дизайнерська компанія розробила проєкт дизайну розкішного готелю в Новому Орлеані, що у Франції. Номери тут оформлені в мінімалістичному стилі, а загальні простори разом з рецепцією вирізняються яскравими кольорами та тематичним дизайном. Пропонуємо вашій увазі фото дизайну готелю.

Готель розташовується в історичній будівлі в центрі міста, пише Dezeen.

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Саме цей гестхаус виграв численні дизайнерські премії на відкладених цьогорічних виставках.



Будівля колись була частиною мерії міста / Фото Dezeen

Будівля пропонує 67 номерів в різну ціну, а дизайн інтер'єрів пропонує поринути в атмосферу старого міста.



Тут продумана кожна деталь / Фото Dezeen

Це місто піратів і привидів – ми намагалися втілити це в цій будівлі,

– розповіли дизайнери.



Їдальня оформлена в приємних синіх та білих тонах / Фото Dezeen

За словами дизайнерів, інтер'єр тут відображатиме історію Нового Орлеану. Проте, через пандемію, відвідати готель найближчим часом не буде змоги.

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Готельні номери тут оформлені в стилі мінімалізм / Фото Dezeen