Поєднання скла та бетону: польська художниця відкрила креативну студію – фото

Польська художниця-інсталятор Моніка Сосковська відкрила простору та водночас сувору студію зі скла та бетону. Майстерня розташована у Варшаві.

Про відкриття креативного простору пише The Carvelt Journal.

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Будівля розроблена Базельським архітектурним клубом та виконана у стилі мінімалізм.



Раніше на цій околиці міста було багато дерев'яних сараїв / фото: The Carvelt Journal

Приміщення має одну стіну звернену до вулиці, а іншу до саду. Будівля призначена для максимального використання природного світла.

Решта дві бетонні стіни були розроблені так, щоб вони виглядали ніби зроблені зі справжньої деревини. Апеляція до дерева – це данина дерев’яним сараям, які домінували в цій місцевості в минулому.



Неподалік майстерні розташовується будинок художниці / фото: The Carvelt Journal

Будівля має понад 150 квадратних метрів. В конструкції передбачене геотермальне нагрівання та охолодження. Що однією цікавинкою інтер'єру є шестиметровий дубовий стіл.

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Будівля задумувалась як світла та водночас сувора майстерня / фото: The Carvelt Journal

Архітектурний клуб, який розробив майстерню заснований лише у 2017 році. Будинок для Моніки Сосковської став першим завершеним проєктом клубу.

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