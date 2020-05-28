Приклад класичного чорно-білого мінімалізму в інтер'єрі з Канади – фото

Заміський будинок на березі озера Гурон, що в Канаді, своїм зовнішнім виглядом руйнує традиційний тип будівництва в регіоні. Проте інтер'єр в помешканні зроблений за всіма канонами традиційного чорно-білого мінімалізму.

Задня частина будинку тут звернена до озера Гурон. Вона повністю зроблена зі скла, за допомогою якого природне світло врізається глибоко в інтер'єр, пише Archdaily.

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Всередині будинок доволі просторий та без зайвого декору. Домінантні кольори тут чорно-білі, проте місцями розбавлені дерев'яними вставками.



Такі будинки не часто зустрінеш на березі озера Онтаріо / Фото Archdaily

Весь простір чітко поділений на зони попри майже повну відсутність перегородок. На першому поверсі розміщені вітальня, кухня та їдальня.



В будинку доволі високі стелі / Фото Archdaily

В інтер'єрі вирізняється освітлення. В кожній зоні підвісні люстри мають свій неповторний дизайн.



Величезний простір першого поверху розділяє лише одна перегородка / Фото Archdaily

Верхній поверх, де розміщена головна спальня, повністю присвячений приватному простору власників. Окрім спальні тут розміщені кабінет та тренажерний зал.

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З ванни відкривається краєвид на озеро / Фото Archdaily

На передній частині будинку облаштували відкритий розважальний куточок біля басейну.

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