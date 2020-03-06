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Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex

 
Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex

Ексклюзивний дистриб’ютор електричних камінів Dimplex в Україні спільно з Ірландською компанією GLEN DIMPLEX оголосили про призовий конкурс для дизайнерів.

Для того, аби взяти участь в конкурсі, необхідно презентувати свій проєкт з електрокаміном Dimplex та пройти просту реєстрацію на сайті фірмового магазину Dimplex за посиланням.

Конкурс "КРАЩИЙ ПРОЄКТ з електрокаміни DIMPLEX" триватиме цілих 9 місяців – з 1 березня до 29 листопада 2020 року.

Які призи чекають на переможців

Переможець конкурсу дизайн-проєктів у номінації "Кращий проєкт" отримує головний приз "УІКЕНД В ЄВРОПІ навесні 2021 року".

Ще один учасник буде мати шанс позмагатись за приз глядацьких симпатій – електрокамін Dimplex Symphony 2624.

Всі інші дизайнери та архітектори, які візьмуть участь в конкурсі, отримають спеціальні умови на електрокаміни Dimplex, які будуть діяти на постійній основі.

Детальніше про умови конкурсу та пройти реєстрацію можете на сайті dimplex-kaminy.com.ua перейшовши за посиланням.

Не зволікайте та беріть участь, адже саме ви та ваш проєкт може отримати перемогу.

Ознайомитися з продукцією компанії Dimplex можна на фірмовому сайті Dimplex-kaminy.com.ua. Подивитися наживо і протестувати каміни можна в шоурумі Dimplex у Києві за адресою вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Тел. +38 (050) 500 17 37 +38 (097) 500 17 37

Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру
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