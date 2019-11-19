Прозора ванна в інтер’єрі: переваги та варіанти дизайну

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Прозорі ванни практичніші за акрилові аналоги / Architonic

Такий предмет інтер’єру як прозора ванна завжди привертає увагу та додає особливої риси будь-якій ванні. Крім того, прозорі ванні мають купу переваг.

Прозора ванна найбільш елегантно виглядає на тлі стриманих інтер’єрів. Дизайн варто підбирати так, щоб він гармоніював з самою ванною.

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Варіанти дизайну прозорих ванн


Приклад матової ванни / фото: Architonic

  • скло матове;
  • скло тоноване;
  • скло з напиленням – срібним або золотим;
  • поєднанням декількох кольорів в одній моделі;
  • ванни з оригінальними формами. Наприклад, кругла скляна ванна;
  • комбінація матеріалів. Наприклад, дно ванни може бути зроблене зі сталі або акрилу, а бортики зі скла.

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Крім естетичної переваги, прозорі ванни ще й досить практичні.

Переваги прозорих ванн


Популярним варіантом сьогодні є частково прозора ванна / фото: Alibaba.com

  • екологічність, така ванна виготовлена з дружніх до природи матеріалів;
  • ванна зі скла гігієнічна, на її бортах не затримується бруд;
  • товсте скло дозволяє довго підтримувати температуру води на одному рівні;
  • за міцністю скло не поступається акриловим або сталевим ваннам;
  • скло не схильне до корозії. Термін служби ванни не визначається терміном використання покриття.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Ремонт Ванна
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