Прозора ванна в інтер’єрі: переваги та варіанти дизайну

Такий предмет інтер’єру як прозора ванна завжди привертає увагу та додає особливої риси будь-якій ванні. Крім того, прозорі ванні мають купу переваг.

Прозора ванна найбільш елегантно виглядає на тлі стриманих інтер’єрів. Дизайн варто підбирати так, щоб він гармоніював з самою ванною.

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Варіанти дизайну прозорих ванн



Приклад матової ванни / фото: Architonic

скло матове;

скло тоноване;

скло з напиленням – срібним або золотим;

поєднанням декількох кольорів в одній моделі;

ванни з оригінальними формами. Наприклад, кругла скляна ванна;

комбінація матеріалів. Наприклад, дно ванни може бути зроблене зі сталі або акрилу, а бортики зі скла.

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Крім естетичної переваги, прозорі ванни ще й досить практичні.

Переваги прозорих ванн



Популярним варіантом сьогодні є частково прозора ванна / фото: Alibaba.com

екологічність, така ванна виготовлена з дружніх до природи матеріалів;

ванна зі скла гігієнічна, на її бортах не затримується бруд;

товсте скло дозволяє довго підтримувати температуру води на одному рівні;

за міцністю скло не поступається акриловим або сталевим ваннам;

скло не схильне до корозії. Термін служби ванни не визначається терміном використання покриття.

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