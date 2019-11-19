Прозора ванна в інтер’єрі: переваги та варіанти дизайну
Такий предмет інтер’єру як прозора ванна завжди привертає увагу та додає особливої риси будь-якій ванні. Крім того, прозорі ванні мають купу переваг.
Прозора ванна найбільш елегантно виглядає на тлі стриманих інтер’єрів. Дизайн варто підбирати так, щоб він гармоніював з самою ванною.
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Варіанти дизайну прозорих ванн
Приклад матової ванни / фото: Architonic
- скло матове;
- скло тоноване;
- скло з напиленням – срібним або золотим;
- поєднанням декількох кольорів в одній моделі;
- ванни з оригінальними формами. Наприклад, кругла скляна ванна;
- комбінація матеріалів. Наприклад, дно ванни може бути зроблене зі сталі або акрилу, а бортики зі скла.
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Крім естетичної переваги, прозорі ванни ще й досить практичні.
Переваги прозорих ванн
Популярним варіантом сьогодні є частково прозора ванна / фото: Alibaba.com
- екологічність, така ванна виготовлена з дружніх до природи матеріалів;
- ванна зі скла гігієнічна, на її бортах не затримується бруд;
- товсте скло дозволяє довго підтримувати температуру води на одному рівні;
- за міцністю скло не поступається акриловим або сталевим ваннам;
- скло не схильне до корозії. Термін служби ванни не визначається терміном використання покриття.
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