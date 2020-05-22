Безпечне чаювання: дизайнер розробив захисні щитки для відвідувачів кафе після пандемії

Французький дизайнер Крістоф Герніг, який спеціалізується на інтер'єрах, розробив захисний лицьовий щиток із оргскла. Захисні щитки повинні висіти над столиками в ресторанах, та розділяти відвідувачів, які сидять близько один від одного.

Сьогодні бари та ресторани по всьому світу закриті, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Проте навіть після пандемії вони не зможуть повернутись до звичної роботи через правила соціальної дистанції, пише Dezeen.

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За словами розробника, його проєкт може стати стильним рішенням для проблеми, яка виникла. Щитки допоможуть групі людей знову обідати разом та суттєво зменшити ризик передачі вірусу.

Такі щитки дозволяють вам не лише спілкуватися з людьми, але й пити каву чи обідати / фото: Dezeen

Прозорі пластикові пристосування будуть вивішені над столами, як підвісні світильники. Люди зможуть чути один одного, але при цьому не дихати на своїх супутників,

– розповів дизайнер.

Проблема полягає у неможливості порушувати соціальну дистанцію між відвідувачами / фото: Dezeen

Поки такі щитки розроблені окремо для кожного користувача, проте дизайнер працює над пристосуванням для пар та навіть цілих сімей.

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Дизайнер готовий до масових замовлень його винаходу / фото: Dezeen

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