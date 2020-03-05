Рай для соціопата: італієць побудував сучасний будинок посеред лісу – фото

На щорічному ярмарку архітектури CasaCor Minas Джуніор Пєячесі надихнувшись простотою японського стилю створив сучасний будинок посеред лісу для усамітненого відпочинку.

Про мінімалістичний будинок пише Archdaily.

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Вважається, що контакт з природою та легкістю через архітектуру сприяє інформаційному детоксу. Саме тому і внутрішнє, і зовнішнє середовище дихає мінімалізмом і вітром з лісу евкаліпта, що оточує будинок.



Мінімалізм сьогодні популярний у світі інтер'єрів / фото: Archdaily

При будівництві будинку автори старались мінімізувати шкідливі для довкілля матеріали.

Скло, сталь, бетон, шкіра та галька складають портфоліо використаних матеріалів, створюючи гармонійну атмосферу між будинком та природою,

– пише видання.



Будувати будинок в лісі було непросто / фото: Archdaily

В загальному будинок має площу 133 метри квадратних.

Житло стоїть на металевих опорах, а зайти всередину можна через спеціальний пандус, який простягається крізь дерева евкаліпту.



Пандус доволі вузький / фото: Archdaily

Будинок має засклені стіни, які створюють відчуття розмноження лісу. Також всередині є мікрокліматична сітка.

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Спальня теж зроблена в сучасному мінімалістичному стилі / фото: Archdaily

Наміром було донести іншу концепцію та стиль життя, який охопить природу, даючи світло всесвіту в менш цифровий спосіб,

– розповів архітектор.

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