Рай для соціопата: італієць побудував сучасний будинок посеред лісу – фото
На щорічному ярмарку архітектури CasaCor Minas Джуніор Пєячесі надихнувшись простотою японського стилю створив сучасний будинок посеред лісу для усамітненого відпочинку.
Про мінімалістичний будинок пише Archdaily.
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Вважається, що контакт з природою та легкістю через архітектуру сприяє інформаційному детоксу. Саме тому і внутрішнє, і зовнішнє середовище дихає мінімалізмом і вітром з лісу евкаліпта, що оточує будинок.
Мінімалізм сьогодні популярний у світі інтер'єрів / фото: Archdaily
При будівництві будинку автори старались мінімізувати шкідливі для довкілля матеріали.
Скло, сталь, бетон, шкіра та галька складають портфоліо використаних матеріалів, створюючи гармонійну атмосферу між будинком та природою,
– пише видання.
Будувати будинок в лісі було непросто / фото: Archdaily
В загальному будинок має площу 133 метри квадратних.
Житло стоїть на металевих опорах, а зайти всередину можна через спеціальний пандус, який простягається крізь дерева евкаліпту.
Пандус доволі вузький / фото: Archdaily
Будинок має засклені стіни, які створюють відчуття розмноження лісу. Також всередині є мікрокліматична сітка.
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Спальня теж зроблена в сучасному мінімалістичному стилі / фото: Archdaily
Наміром було донести іншу концепцію та стиль життя, який охопить природу, даючи світло всесвіту в менш цифровий спосіб,
– розповів архітектор.
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