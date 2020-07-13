Ремонт 120-річної квартири: поєднання класичного стилю та лофту – фото
Робити ремонт в квартирі, вік якої понад 120 років, завжди доволі ризиковано. За бажанням власника, будівельники знесли всі шари старої шпаклівки та штукатурки, щоб дістатись до оригінальної цегли. В результаті вийшов доволі оригінальний ремонт, який є поєднує два стилі.
З іншого боку архітектори вирішили, що починати ремонт "з нуля" буде неправильно. В результаті проєктанти вирішили залишити елементи класичного оздоблення інтер'єру, повідомляє Archdaily.
До слова: Суцільний зефір – проєкт вишуканої дизайнерської квартири у США: фото
Під час ремонту будівельники розпочали зносити кілька перегородок, проте процес вирішили зупинити через бажання клієнта, якому сподобався зовнішній вигляд відкритої цегли.
Окремої уваги заслуговує автентична мозаїчна плитка / Фото Archdaily
Ми прагнули до балансу між двома будівельними підходами: старий класичний варіант ремонту, та стиль лофт,
– розповів один з дизайнерів.
Квартира також пропонує балкон / Фото Archdaily
Квартира поділена на два різні простори. Один з них охоплює спальню та ванну, а ширший вміщує їдальню, кухню та ванну.
Дивіться також: Півкругла квартира: як зробити світле житло з темного та незручного помешкання – фото
В ремонті переважають 3 основних кольори: червоний цегельний, білосніжний та коричневий дерев'яний.
Дивіться більше фото ремонту квартири в двох різних стилях:
-
Електроенергія та електрокамін: скільки споживає, економічні електрокаміни, робота на обігріві11 червня , 13:12
-
Диванний столик та стіл-монстр: 5 крутих деталей для дому, виготовлених з картону – фото8 липня , 21:13
-
Золоті шафи та яскраві кольори: приклад чарівного інтер'єру будинку для великої сім'ї10 липня , 09:38