Робити ремонт в квартирі, вік якої понад 120 років, завжди доволі ризиковано. За бажанням власника, будівельники знесли всі шари старої шпаклівки та штукатурки, щоб дістатись до оригінальної цегли. В результаті вийшов доволі оригінальний ремонт, який є поєднує два стилі.

З іншого боку архітектори вирішили, що починати ремонт "з нуля" буде неправильно. В результаті проєктанти вирішили залишити елементи класичного оздоблення інтер'єру, повідомляє Archdaily.

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Під час ремонту будівельники розпочали зносити кілька перегородок, проте процес вирішили зупинити через бажання клієнта, якому сподобався зовнішній вигляд відкритої цегли.



Окремої уваги заслуговує автентична мозаїчна плитка / Фото Archdaily

Ми прагнули до балансу між двома будівельними підходами: старий класичний варіант ремонту, та стиль лофт,

– розповів один з дизайнерів.



Квартира також пропонує балкон / Фото Archdaily

Квартира поділена на два різні простори. Один з них охоплює спальню та ванну, а ширший вміщує їдальню, кухню та ванну.

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В ремонті переважають 3 основних кольори: червоний цегельний, білосніжний та коричневий дерев'яний.

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