Однією з причин шаленої популярності стилю лофт в інтер'єрі є не лише затишна атмосфера "горища", яку він створює, але й можливість зробити стильний та бюджетний ремонт. "Голі" підлоги та стіни дозволяють не робити облицювання, а отже зекономити. Пропонуємо вам 4 поради як зекономити на ремонті в стилі лофт.

Насправді лофт не є новим стилем, проте його популярність в Україні лише зростає, повідомляє Дизайн 24.

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Під час ремонту можна розглядати два варіанти стилю. І якщо hard loft більше підходить для кафе, ресторанів або інтер'єрів старих будинків, то neo loft – це саме той варіант, який роблять в приватних будинках, новобудовах чи "хрущовках".

4 способи бюджетного ремонту в стилі лофт

Імітація "голої" цегли



Така цегла насправді є гіпсовою плиткою / Фото Pinterest

Замість дорогої клінкерної цегли можна використати дешевшу гіпсову. Насправді це звичайна гіпсова плитка, яка клеїться до стіни, а шви між нею затираються. В результаті виходить дешевий аналог "голої" цегли.

Стіни



Пастельні кольори є притаманними для стилю / Фото Dom Ria

Окрім цегли, в стилі лофт стіни часто залишають бетонними, або просто поштукатуреними. Такий трюк справді може мати хороший ефект у великих приміщеннях, проте якщо у вас маленька кімната, то її варто пофарбувати у світло-сірий колір. В такому випадку можливостей зекономити є доволі багато.

Електрика



Дроти до світильників теж можуть бути зовні / Фото Abitant

Електричні дроти до вимикачів чи розеток зазвичай ховають під облицювання. Саме стиль лофт чи не єдиний, який дозволяє зробити так звану зовнішню проводку. За такого рішення, усі дроти повинні виходити назовні, що заодно послужить частиною декору.

Підлога



Варіантів облицювання підлоги існує безліч / Фото Coolhouses

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Тут варіантів економії найбільше. Можна зберегти натуральне покриття, або залишити бетонну підлогу, не обробляючи її взагалі. Можна також постелити недорогий ламінат, що теж насправді відповідає духу стилю.