Бразильська студія Bloco Arquitetos зробила ремонт в трикімнатній квартирі в місті Бразилія. Помешкання, яке було зведене ще у 1960 роках є повністю бетонним, проте зазнало серйозних змін після втручання студії. Найважливішою зміною на думку дизайнерів є використання напівпрозорого скла.

Квартира розташовується у одному з перших добудованих будинків урбаністичного плану в столиці країни, пише Dezeen.

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Апартаменти мають три кімнати, та загальну площу у 154 квадратних метри. Раніше квартира встигла кілька разів змінити оригінальну обробку та планування.



Деякі стіни тут напівпрозорі / Фото Dezeen

Основна мета полягала в тому, щоб замінити деякі стіни та перегородки напівпрозорими елементами та з'єднати нову їдальню, кухню і ванну основної спальні,

– розповіли в студії.



На вікні у вітальні зберегли автентичні жалюзі / Фото Dezeen

Перегородки одночасно поєднують, але й відокремлюють кухню від їдальні та вітальні. Також вони утворюють передпокій, що веде до спалень, які також були зменшені в розмірі, щоб звільнити місце для обідньої зони.



Ще один спосіб зонування приміщення в квартирі / Фото Dezeen

Розсувні двері викладені чорною рамою і увінчані прямокутними вікнами, які можуть обертатися для збільшення повітряного потоку всередині.



У ванній дизайнери використали гранітні покриття / Фото Dezeen

В результаті реновації, зношені конструкції гармонійно поєднуються з яскраво-білими стінами і дошками з паркетної підлоги. Також було відновлено кілька комплектів механічних металевих жалюзі, які є оригінальними для квартири.



Кухня зазнала незначних змін / Фото Dezeen

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Ще однією цікавинкою інтер'єру є сірий камінь та біла плитка, що покривають стіни ванної кімнати. Таким чином інтер'єр посилається на типову архітектуру Бразилії 60-х та 70-х років.