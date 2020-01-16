В який колір пофарбувати міжкімнатні двері: нюанси та пропозиції

Під час ремонту про міжкімнатні двері ми думаємо в останню чергу. Проте саме вони можуть стати цікавим акцентом у вашому інтер'єрі. З їхньою допомогою ви можете не лише розділити кімнати на два різні простори, але й зробити їх стильним елементом декору. Який колір вибрати для міжкімнатних дверей та які існують нюанси – читайте в нашому матеріалі.

На вибір кольору впливає багато дрібниць. Зокрема колір стін, меблів та навіть віконних рам.

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В який колір пофарбувати міжкімнатні двері

Пастельні



Легко підлакований природний колір завжди буде в моді / фото: Architecture blog

Універсальною порадою для всіх стилів інтер'єру є пастельно-нейтральні кольори для міжкімнатних дверей. Усі відтінки цієї колірної гами збережуть єдність стилю.

Світло-холодні

Якщо інтер'єр у вашому будинку виконаний у стилі модерн або мінімалізм, то безпрограшним варіантом будуть світло-холодні кольори. Такі відтінки дверного полотна дадуть будинку затишок.

Яскраво-білий



Білий підходить для багатьох стилів інтер'єру / фото: Interior design

Білий колір для дверей – класичний. Він не лише візуально "розвантажує" інтер'єр, але й надає простору відчуття ефірності.

Як підібрати колір для міжкімнатних дверей згідно з елементами інтер'єру

Підлога

Ви будете здивовані, але найважливішим елементом, який треба врахувати при підборі кольору дверей є підлога. Легко, якщо у всьому будинку підлогове покриття одного кольору, але що робити, якщо вона кардинально відрізняється? В такому випадку для дверей підберіть схожий відтінок до підлоги в кімнаті, в яку двері відчинятимуться.

Меблі

Якщо підбираєте колір для дверей відповідно до меблів у кімнаті, то віддайте перевагу відтінкам на чотири чи навіть п'ять тонів яскравішим.

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Стіни



Такий прийом часто застосовують американці / фото: Моя хатка

Рекомендуємо вибрати колір для дверей у згоді не із самими стінами, а з підлоговим плінтусом. Таким чином встановлюються двері будь-якого відтінку, але неодмінно нейтрального.

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