Реставрація старого стільця своїми руками: види та етапи робіт

Якщо у вас вдома є старий потертий стілець, не поспішайте його викидати. Дати нове життя старому елементу дизайну вам допоможе реставрація власними руками. Як зробити це правильно та які існують види робіт – у нашому матеріалі.

Ступінь пошкодження меблів буває різний, саме тому види робіт теж відрізняються.

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Види реставрації

відновлення шипових з’єднань;

оновлення лакового покриття;

перетяжка стільця.

Найпоширенішим видом пошкодження є відлущування старого лаку. Такий процес реставрації, звісно, вимагатиме певного часу.

Етапи відновлення лакового покриття стільця

Розбір елементів



Навіть найстаріші стільці можуть стати стильним елементом декору / фото: Rolexforum

Перед початком роботи варто розібрати стілець на окремі елементи. Проте, якщо з’єднання занадто міцні, то не варто їх порушувати.

Ліквідація старого покриття

Як показує практика, найкращим способом позбутися старого лаку є ацетон. Навіть якщо стілець старший за вас, хімікат відмінно впорається із завданням. В місцях, де старе покриття триматиметься міцніше, варто застосувати губку для миття посуду.

Грунтування



Хорошим варіантом буде нанесення візерунків / фото: Nasha otdelka

Після того, як стілець підсохне, а запах ацетону вивітриться – купіть грунтову суміш. Враховуючи вік дерева, грунтування є обов’язковим етапом. Для цього вам знадобиться не більше 200 мілілітрів суміші та маленький пензель.

Збір елементів

Якщо грунт уже висох, стілець треба ретельно пошліфувати. Після закінчення роботи усі елементи повинні бути гладкими. Якщо ви переконались, що все готово, настає час зібрати деталі докупи.

Фарбування



Спробуйте комбінацію кількох кольорів / фото: HANDMADE BASE

Звісно, можна залишити колір оригінального дерева, проте якщо вам хочеться чогось іншого, то саме час робити це зараз. Уважно придивіться до кімнати в якій стоятиме стілець, та виберіть схожі кольори. Можна навпаки використати стілець як яскравий акцент вітальні чи кухні та пофарбувати його в яскравий червоний або салатовий відтінок.

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Нанесення захисту

Все, якщо вам уже подобається ваш старий та колись непотрібний стілець – нанесіть на нього новий шар лаку. Таким чином ви продовжите йому життя ще на багато років.

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