Реставрація ванни своїми руками – покрокова інструкція для роботи

Ремонт у ванній зазвичай забирає досить багато грошей. Саме тому багато власників квартир та будинків відмовляються від покупки нової ванни. Натомість легким, ефективним та дешевим способом є реставрація старої. Як відреставрувати ванну в домашніх умовах своїми руками – читайте в нашому матеріалі.

Найпопулярнішим видом реставрації є нанесення напівсухої або рідкої емалі.

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Покрокова інструкція для реставрації ванни своїми руками

Підготовка

Спочатку внутрішню поверхню ванни треба ретельно помити з використанням побутової хімії. На цьому етапі ви повинні позбавити поверхню від жирових нашарувань.



Очистка болгаркою або дриллю вимагає певної вправності / фото: Vannaja

Далі ванну треба почистити від старої емалі за допомогою болгарки або дриля. Проте будьте обережні – один необережний рух і лишиться западина, яку емаль сховати не зможе.

Після закінчення шліфування ванну ретельно промиваємо водою із застосуванням хімікатів. Тоді залиште ванну висохнути (принаймні на 24 години).



Поверхня повинна бути ідеально гладкою / фото: Desschrijf

Далі суху ванну потрібно ретельно очистити від пилу та демонтувати металеві деталі.

Нанесення емалі

Перед початком робіт

Все залежить від складу конкретної емалі, проте існують кілька універсальних порад. Для початку розділіть усю фарбу на дві рівні частини. Перша – використовується як стартове покриття, а друга буде фінішним шаром.

Перший шар

Наноситься широким пензлем дуже тонким шаром. Завдання полягає в тому, щоб заповнити новою емаллю всі пори старого покриття. Починати наносити емаль потрібно з країв ванни і поступово опускатися вниз.

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Другий шар



Результат вас приємно здивує / фото: Blavanna

Чекати поки висохне перший шар не варто. Після першого нанесення одразу приступайте до наступного. Емаль наноситься тим самим пензлем, але цього разу роботу варто почати з середини ванни до верху.

Після роботи залишайте ванну в спокої на 15 хвилин. Після чого треба повернутись щоб забрати згустки фарби (вони утворюються завжди). Користування ванною дозволене вже після повного висихання емалі.

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