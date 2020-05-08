Ресторан в Амстердамі запропонував безпечну терасу для роботи в умовах коронавірусу – фото

В умовах соціального дистанціювання ресторан Mediamatic ETEN, що в Амстердамі, знайшов рішення, яке дозволить приймати відвідувачів під час пандемії. Кожен стіл на терасі обладнаний скляним боксом.

Відвідувачі зможуть почувати себе безпечно під час поширення коронавірусу, повідомляє CNN.

Цікаво: Як виглядали Одеські ресторани: архівні фото

Усі офіціанти закладу працюватимуть в захисних рукавичках та щитках для обличчя, а страви будуть розносити на довгих підносах, щоб убезпечити відвідувачів.



Офіціанти дотримуються всіх санітарних норм / фото: CNN

Такі скляні коробки в результаті можуть стати популярними у світі. Адже навіть після скасування карантину соціальне дистанціювання буде звичним для світу ще протягом довгого часу.



Скляні будиночки допоможуть захистити відвідувачів / фото: CNN

У Нідерландах кафе і ресторани поки зачинені до 19 травня і працюють тільки на винос. В Україні вже з 11 травня дозволять роботу літніх майданчиків та терас.

Читайте також: Інженер розробив бокси для ізоляції хворих, які надуваються за кілька годин – відео



В Україні ресторани поки не зможуть приймати відвідувачів всередині / фото: CNN

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням