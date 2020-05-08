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Ресторан в Амстердамі запропонував безпечну терасу для роботи в умовах коронавірусу – фото

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Як ресторан в Нідерландах працює в коронавірус – фото
Ресторан розташований неподалік каналу / CNN

В умовах соціального дистанціювання ресторан Mediamatic ETEN, що в Амстердамі, знайшов рішення, яке дозволить приймати відвідувачів під час пандемії. Кожен стіл на терасі обладнаний скляним боксом.

Відвідувачі зможуть почувати себе безпечно під час поширення коронавірусу, повідомляє CNN.

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Усі офіціанти закладу працюватимуть в захисних рукавичках та щитках для обличчя, а страви будуть розносити на довгих підносах, щоб убезпечити відвідувачів.


Офіціанти дотримуються всіх санітарних норм / фото: CNN

Такі скляні коробки в результаті можуть стати популярними у світі. Адже навіть після скасування карантину соціальне дистанціювання буде звичним для світу ще протягом довгого часу.


Скляні будиночки допоможуть захистити відвідувачів / фото: CNN

У Нідерландах кафе і ресторани поки зачинені до 19 травня і працюють тільки на винос. В Україні вже з 11 травня дозволять роботу літніх майданчиків та терас.

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В Україні ресторани поки не зможуть приймати відвідувачів всередині / фото: CNN

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ідеї для інтер'єру Коронавірус COVID-19 Дизайн Нідерланди Архітектура
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