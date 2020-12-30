Рейкові стелі: причини популярності та їхні види

Класичні стелі вже давно для всіх звичні та не цікаві, саме тому популярними на ринку стали рейкові аналоги. Найчастіше їх використовують при облаштуванні ванни, кухні і передпокою. Як виглядають рейкові стелі та які існують їхні види – читайте в матеріалі.

Встановленням таких конструкцій займаються спеціальні фірми, проте технологія не є таємницею, тож більшість будівельників можуть зробити нестандартну стелю за невеликі гроші.

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Причини популярності рейкових стель

Естетичність



Така стеля добре підходить для ванної кімнати / фото: Vbud

Однією з причин такої популярності є естетичний зовнішній вигляд та відмінна практичність. Адже така конструкція легко прикриває дефекти первинної стелі та виглядає неперевершено.

Вологостійкість

Завдяки властивостям матеріалів для виробництва рейкових стель, її можна встановлювати в кімнатах з підвищеною вологістю. Така стеля довго прослужить і у ванній кімнаті і в передпокої.

Універсальність



Процес монтажу не займає багато часу / фото: Vbud

Через особливості конструкції такої стелі, під поверхнею лишається порожнина, яку можна використати під комунікації. Також монтаж такої стелі можна робити вже після закінчення ремонту, адже процес майже не передбачає утворення пилу чи бруду.

Види рейкових стель

Відкрита

Дроти легко маскуються подібними конструкціями / фото: Remontguru

Стеля відкритого типу має проміжки між рейками та вимагають довших кріпильних елементів, які виконують функцію підвісів. Зазначимо, що довжина таких рейок часто досягає 6 метрів, а ширина 45 сантиметрів.

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Закрита

Вона містить всі ті складові, які є у відкритій. Єдиною різницею можна назвати розміщення рейок – в цьому випадку вони розташовуються щільно один біля одної.

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