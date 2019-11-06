Ролети на двері: який вибрати матеріал та що варто знати
Безпека та спокій у власному будинку є пріоритетом для кожного господаря. Відмінним способом забезпечити себе від вітру та непроханих гостей може стати встановлення дверної ролети.
Зовнішні ролети виготовляють з різних матеріалів.
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Захисні властивості прямо залежать від вибору матеріалу. Проте вибір ролети часто залежить від естетичних вподобань покупців.
Переваги дверних ролет
- простота експлуатації;
- захищають від злому;
- додають естетики фасаду;
- додаткова звукоізоляція;
- легкість у догляді;
- захист від опадів;
- підвищення терміну служби дверей.
Ролети зменшують шанси для грабіжників / фото: Provikna
Конструкція сучасних дверних ролет така як і у звичайних віконних жалюзі. Сталеві або алюмінієві елементи з’єднані в загальний профіль. Полотно намотується на вал при відкриванні решітки, або розмотується при її закриванні.
Види ролет
- пластикові;
- сталеві;
- алюмінієві;
- броньовані;
- дерев'яні;
- перфоровані.
Алюміній надає ролетам легкої ваги / фото: Триумф ВТ
Найпопулярнішими на ринку є алюмінієві ролети. Приваблює покупців низька ціна та легкість конструкції.
Дерев'яні ролети додають естетики фасаду / фото Ворота Захід
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Перфоровані ролети більше підійдуть для магазинів / фото: Ua.rolety
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