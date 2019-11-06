Ролети на двері: який вибрати матеріал та що варто знати

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Як встановити ролети на дверях – види, особливості ролет
Ролети мають безліч переваг / Ворота Захід

Безпека та спокій у власному будинку є пріоритетом для кожного господаря. Відмінним способом забезпечити себе від вітру та непроханих гостей може стати встановлення дверної ролети.

Зовнішні ролети виготовляють з різних матеріалів.

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Захисні властивості прямо залежать від вибору матеріалу. Проте вибір ролети часто залежить від естетичних вподобань покупців.

Переваги дверних ролет

  • простота експлуатації;
  • захищають від злому;
  • додають естетики фасаду;
  • додаткова звукоізоляція;
  • легкість у догляді;
  • захист від опадів;
  • підвищення терміну служби дверей.


Ролети зменшують шанси для грабіжників / фото: Provikna

Конструкція сучасних дверних ролет така як і у звичайних віконних жалюзі. Сталеві або алюмінієві елементи з’єднані в загальний профіль. Полотно намотується на вал при відкриванні решітки, або розмотується при її закриванні.

Види ролет

  • пластикові;
  • сталеві;
  • алюмінієві;
  • броньовані;
  • дерев'яні;
  • перфоровані.


Алюміній надає ролетам легкої ваги / фото: Триумф ВТ

Найпопулярнішими на ринку є алюмінієві ролети. Приваблює покупців низька ціна та легкість конструкції.


Дерев'яні ролети додають естетики фасаду / фото Ворота Захід

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Перфоровані ролети більше підійдуть для магазинів / фото: Ua.rolety

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

Теги: Дизайн Ідеї для екстер'єру Ремонт
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