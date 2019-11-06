Ролети на двері: який вибрати матеріал та що варто знати

Безпека та спокій у власному будинку є пріоритетом для кожного господаря. Відмінним способом забезпечити себе від вітру та непроханих гостей може стати встановлення дверної ролети.

Зовнішні ролети виготовляють з різних матеріалів.

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Захисні властивості прямо залежать від вибору матеріалу. Проте вибір ролети часто залежить від естетичних вподобань покупців.

Переваги дверних ролет

простота експлуатації;

захищають від злому;

додають естетики фасаду;

додаткова звукоізоляція;

легкість у догляді;

захист від опадів;

підвищення терміну служби дверей.



Ролети зменшують шанси для грабіжників / фото: Provikna

Конструкція сучасних дверних ролет така як і у звичайних віконних жалюзі. Сталеві або алюмінієві елементи з’єднані в загальний профіль. Полотно намотується на вал при відкриванні решітки, або розмотується при її закриванні.

Види ролет

пластикові;

сталеві;

алюмінієві;

броньовані;

дерев'яні;

перфоровані.



Алюміній надає ролетам легкої ваги / фото: Триумф ВТ

Найпопулярнішими на ринку є алюмінієві ролети. Приваблює покупців низька ціна та легкість конструкції.



Дерев'яні ролети додають естетики фасаду / фото Ворота Захід

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Перфоровані ролети більше підійдуть для магазинів / фото: Ua.rolety

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