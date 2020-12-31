Кімнатні рослини в інтер’єрі: як вибрати та які функції вони виконують

Використання домашніх рослин в дизайні допоможе "оживити" простір та є важливим інструментом створення затишної атмосфери. Сьогодні вазони вже давно не виконують функції фону для інших предметів декору. Як підібрати рослини сьогодні та які функції виконуватиме "зелений декор" в інтер’єрі кімнати – дивіться в нашому матеріалі.

Сьогодні живий декор став самостійним напрямом в дизайні приміщення, а флористика стала мистецтвом.

Вас зацікавить: Реставрація старого стільця своїми руками: види та етапи робіт



Які рослини вибрати для декору кімнати



Зелень приваблює погляди / фото: Tovstuha

Ключову роль в створенні комфортних умов для вирощування рослин відіграє сторона світу з якої розміщена кімната.

Північ

Для вирощування рослин з північного боку, добре підходять дифенбахії, цикламени, антуріуми, аспідістри, фікуси, аглаонеми, клівії і монстери.

Усунути порожній простір можна легко за допомогою вазонів / фото: Tovstuha

Південь

Варто розглянути сукуленти, а також жасмин, гібіскус, троянду і цитруси. Рослини треба притіняти від прямих сонячних променів, часто влаштовувати провітрювання.

Захід



Західний бік підходить для рослин, які потребують світла в другій половині дня / фото: 5Dom

До вирощування кімнатних рослин на західній стороні добре підходять аспарагус, циссус, евкаліпт, кодеум, фуксія та інші.

Схід

Це найоптимальніша сторона для вирощування рослин, найкраще таке середовище підходить для клеродендрума, стефанотиса та герані.

Читайте також: Облицювання плиткою підлоги на балконі: плюси та різновиди покриття

Які функції виконують кімнатні рослини в інтер’єрі

зонування простору;

маскування порожніх місць;

яскраві зорові акценти.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням