Рожево-блакитний інтер'єр: фото неординарної пекарні в Одесі
Нещодавно в історичному центрі Одеси українські дизайнери Лера Бруміна та Артем Тригубчак закінчили інтер'єр пекарні "Breadway". Вийшов кольоровий та незвичний дизайн.
Пекарня розташована в історичній будівлі та має бетонні підлоги, високі стелі і великі вікна, а відтепер ще й поєднання м'яких рожевих та блакитних тонів, пише Dezeen.
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Приміщення на 85 квадратних метрів раніше була стоматологічним кабінетом. Сьогодні тут печуть хліб.
Сірий колір на стінах повинен нагадувати покупцям колір хліба / фото: Dezeen
Простір розділено на три частини відповідно до їх функції. Зона насиченого синього кольору – відповідає за торгову площу. Зона очікування, розташована в центрі простору – рожева. А світло-сіра зона – обідня,
– розповів один з розробників дизайну Артем Тригубчак.
Торгова зона пофарбована в синій колір / фото: Dezeen
Великі люстри з кораловим кольором, що підвішені з обох боків, були розроблені на замовлення, щоб підкреслити висоту стель.
Приміщення тут має високі стелі / фото: Dezeen
За словами Лери Бруміної, світло-сірий колір повинен символізувати відтінок випічки.
У ванній теж поєднано кілька яскравих кольорів / фото: Dezeen
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Натомість ванні кімнати прикрашені шафами з кобальтом та рожевими мийками, щоб відповідати решті інтер'єру. Кімнати додатково облицьовані помаранчевою плиткою на стінах та стільницях.