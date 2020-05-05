Рожево-блакитний інтер'єр: фото неординарної пекарні в Одесі

Нещодавно в історичному центрі Одеси українські дизайнери Лера Бруміна та Артем Тригубчак закінчили інтер'єр пекарні "Breadway". Вийшов кольоровий та незвичний дизайн.

Пекарня розташована в історичній будівлі та має бетонні підлоги, високі стелі і великі вікна, а відтепер ще й поєднання м'яких рожевих та блакитних тонів, пише Dezeen.

Вас зацікавить: Дизайн кухні-студії: переваги, недоліки та нюанси облаштування

Приміщення на 85 квадратних метрів раніше була стоматологічним кабінетом. Сьогодні тут печуть хліб.



Сірий колір на стінах повинен нагадувати покупцям колір хліба / фото: Dezeen

Простір розділено на три частини відповідно до їх функції. Зона насиченого синього кольору – відповідає за торгову площу. Зона очікування, розташована в центрі простору – рожева. А світло-сіра зона – обідня,

– розповів один з розробників дизайну Артем Тригубчак.



Торгова зона пофарбована в синій колір / фото: Dezeen

Великі люстри з кораловим кольором, що підвішені з обох боків, були розроблені на замовлення, щоб підкреслити висоту стель.



Приміщення тут має високі стелі / фото: Dezeen

За словами Лери Бруміної, світло-сірий колір повинен символізувати відтінок випічки.



У ванній теж поєднано кілька яскравих кольорів / фото: Dezeen

Читайте також: Найкращі будинки 2020 року за версією Archdaily – фото

Натомість ванні кімнати прикрашені шафами з кобальтом та рожевими мийками, щоб відповідати решті інтер'єру. Кімнати додатково облицьовані помаранчевою плиткою на стінах та стільницях.