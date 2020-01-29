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Як спроєктувати освітлення в квартирі: правила розміщення світильників

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Освітлення буває різних типів / 1000 ремонтов

Не секрет, що навіть найвигадливіший та найкреативніший інтер'єр вашої вітальні, спальні чи кухні можна знецінити просто через неправильне освітлення. Саме світло ввечері створює атмосферу в кімнаті. Які існують правила щодо розміщення світильників – читайте в нашому матеріалі.

Строгих вимог щодо кількості світильників немає, тут варто покладатись лише на власний розсуд.

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Поради щодо розміщення світильників

Відстань


Дуже важливим аспектом буде відстань / фото: Pobudova

Мінімальна відстань від краю стелі до світильника – не менше 20 сантиметрів, якщо мова йде про натяжні стелі – не менше 15 до шва плівки.

Розрахунок

Враховуйте, що один точковий світильник освітлює в середньому 1,5 квадратних метрів.

Типи


Варто звернути увагу на пожежну безпеку / фото: Kronos

Натяжна стеля може деформуватися від високих температур, тому варто віддати перевагу світлодіодним, люмінесцентним лампам, а якщо вибирати лампи розжарювання, то потужністю не більше 35 Ватт.

Особливості світлодіодів

Використовуйте як точкову підсвітку пласкі світлодіодні світильники тільки, якщо вони будуть знаходитися в поглибленні, в іншому випадку вони сліпитимуть очі.

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Акценти


Найчастіше використовуються в спальні / фото: Houzz

Вибирайте поворотні світильники для акцентування уваги на певних деталях інтер'єру.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ідеї для дому Ремонт
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