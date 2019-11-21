Розсувні двері в будинку: види та особливості конструкції – фото
Розсувні двері користуються популярністю через свою функціональність, стильний зовнішній вигляд та зручність у використанні. Найбільшою перевагою розсувних дверей є те, що вони не потребують багато простору для того, щоб відчинитись.
Для безперешкодної роботи цього типу дверей – треба лише трохи вільного місця вздовж стіни. Саме тому розсувні двері – найкраще рішення для маленьких кімнат.
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Розсувні двері стануть хорошим рішенням для просторих квартир теж. Адже за допомогою лише одного руху ви зможете об'єднувати різні зони кімнати у загальний простір або навпаки розділяти їх.
До яких дизайнів інтер’єру підійдуть розсувні двері?
Часто розсувними дверима розділяють вітальню і кухню / фото: Maxus
- класика;
- мінімалізм;
- лофт;
- скандинавський стиль.
Які існують типи розсувних дверей?
- порогові;
- безпорогові.
Відрізнятимуться двері також в залежності від ширини дверного прорізу. Адже великий проріз потребує двері з кількома секціями.
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Які ще відмінності існують між типами розсувних дверей?
Скляні двері вдало підійдуть до дизайну лофт / фото: Domberg
- одностулкові;
- багатостулкові.
Одностулкові розсувні двері застосовуються для звичайних дверних прорізів. Натомість багатостулкові застосовуються тоді, коли ширина прорізу більша. В такому випадку двері складаються з кількох частин.
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