Розсувні двері в будинку: види та особливості конструкції – фото

Розсувні двері користуються популярністю через свою функціональність, стильний зовнішній вигляд та зручність у використанні. Найбільшою перевагою розсувних дверей є те, що вони не потребують багато простору для того, щоб відчинитись.

Для безперешкодної роботи цього типу дверей – треба лише трохи вільного місця вздовж стіни. Саме тому розсувні двері – найкраще рішення для маленьких кімнат.

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Розсувні двері стануть хорошим рішенням для просторих квартир теж. Адже за допомогою лише одного руху ви зможете об'єднувати різні зони кімнати у загальний простір або навпаки розділяти їх.

До яких дизайнів інтер’єру підійдуть розсувні двері?



Часто розсувними дверима розділяють вітальню і кухню / фото: Maxus

класика;

мінімалізм;

лофт;

скандинавський стиль.

Які існують типи розсувних дверей?

порогові;

безпорогові.

Відрізнятимуться двері також в залежності від ширини дверного прорізу. Адже великий проріз потребує двері з кількома секціями.

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Які ще відмінності існують між типами розсувних дверей?



Скляні двері вдало підійдуть до дизайну лофт / фото: Domberg

одностулкові;

багатостулкові.

Одностулкові розсувні двері застосовуються для звичайних дверних прорізів. Натомість багатостулкові застосовуються тоді, коли ширина прорізу більша. В такому випадку двері складаються з кількох частин.

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