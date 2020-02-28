10 амбициозных архитектурных проектов, которые так и не построили – фото

Известное архитектурное издание Archdaily выделило 10 самых амбициозных проектов, которые так и остались на стадии проектирования. Варианты предлагали читатели платформы.

В списке присутствуют проекты из Латвии, США, Франции и многих других стран, пишет Archdaily.

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10 амбициозных непостроенных архитектурных проектов

Офисный центр. Крейтей, Франция

Проект на 50 тысяч квадратных метров должен был стать офисным центром. Также внутри планировали разместить рестораны, амфитеатр, жилые квартиры и спортивно-оздоровительный центр.



По замыслу дом должен был символизировать единение с природой / фото: Archdaily

Общественное пространство. Дубай, ОАЭ

Проект, который завоевал первое место на конкурсе архитектурного дизайна, должен был стать инновационным общественным пространством. Должны были совместить водные пути, городские зоны и пешеходные дорожки.



Пространство призвано напоминать городским жителям пустыню / фото: Archdaily

Акваториум. Нью-Йорк, США

Большой аквариум и прибрежный парк должен был стать настоящей изюминкой Квинса – одного из районов города. Архитектурные особенности акваториума в планах должны были обеспечить посетителей интерактивным знакомством с миром животных.



Жители всех четырех океанов должны быть представлены в аквариуме / фото: Archdaily

Реконструкция торговой площади. Хельсинки, Финляндия

Рыночная площадь Töölöntori могла подвергнуться серьезной реконструкции. Предлагалось устранить разделение на западную и восточную часть. Также реорганизовать движение, обновить системы освещения, и увеличить количество деревьев.



Сердцем площади должна была стать деревянная рыночная зона посередине / фото: Archdaily

Музей. Сычуань, Китай

Музей должен был стать частью окружающего природного ландшафта. Завесы водопада и каменные колонны дожны были бы погружать посетителей в природную среду. Ветер, солнечный свет, водопады, камни дожны были бы попадать в интерьер через прогалины.



Пространство музея также дает возможность детально рассмотреть долину. / фото: Archdaily

Домик отдыха. Порто-Хели, Греция

Архитекторы хотели воссоздать связь между мифом о Лернейской гидре, и природными особенностями местности.



По замыслу, дом должен был напоминать большой камень. / фото: Archdaily

Паралимпийский центр. Рига, Латвия

Проект предусматривал строительство паралимпийского центра в парке недалеко от Риги. Планировалось, что услугами центра должны пользоваться не только спортсмены, но и жители города. Кроме спортивного центра, разработчики хотели создать парк, который был бы приспособлен для людей с ограниченной подвижностью.



Инклюзивное пространство так и не построили. / фото: Archdaily

Общественное пространство. Родберг, Норвегия

Помещения которые размещены прямо посреди небольшого озера Рэдберг, имеют главный фасад, выходящий непосредственно на величественное главное здание старой гидроэлектростанции. Сооружение должно было быть мультифункциональным.



Трехэтажное сооружение должно понравиться «космическим путешественникам», говорится в описании. / фото: Archdaily

Мемориал колледжа Уильяма и Мэри. Ричмонд, США

Мемориал в память порабощенным должен был быть сделан в виде сердца. По замыслу, собираясь у костра, люди должны были бы чувствовать тоску по жертвам заключения.



Почему проект так и не реализовали – непонятно. / фото: Archdaily

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Город с нуля. Владивосток, Россия

На участке площадью 120 гектаров около Владивостока, планировали возвести целый город. Там должны функционировать учебные заведения, бизнес-центр и штаб-квартира архитектурной компании.



Новое поселение должно было возникнуть в 30 километрах к западу от Владивостока.​ / фото: Archdaily

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