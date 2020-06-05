200 цветов: в Канаде представили коллекцию кухонной мебели из гнутого металла – фото
Дизайнерская компания Keilhauer представила коллекцию цветной мебели, изготовленной из гнутой стали, также в компании продемонстрировали сам процесс ее изготовления. Купить можно табуреты, стулья и столы разного цвета.
Стулья могут иметь или деревянные сиденья, или обитые пеной, текстилем или кожей, пишет Dezeen.
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Они просты, но изящны. Речь идет о том, чтобы сделать пространство немного спокойнее,
– пояснили свою позицию в компании.
Можно выбрать цвет и покрытие / Фото Dezeen
Продукция теперь будет выпускаться в ярком наборе из 20 стандартных цветов, к которым ежегодно будут добавлять цвет года. Однако клиенты могут сделать индивидуальный заказ на 200 различных цветов.
Существуют различные варианты кресел / Фото Dezeen
Вся коллекция состоит из вторичной стали, устойчивого твердого дерева и пены для сидения на биологической основе.
Так выглядит процесс изготовления мебели / Фото Dezeen
Смотрите видео процесса изготовления мебели:
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