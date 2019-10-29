Как 2-комнатную квартиру превратить в 3-комнатную: пример "сталинки" в Киеве
Двухкомнатная квартира в доме сталинского периода в Печерском районе Киева трансформировалась в полноценное просторное трехкомнатное жилье.
По просьбе хозяев – молодой пары с ребенком – дизайнеры студии U Concept сделали ставку на практичность и функциональность, пишет The Village.
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Они также имели целью сохранить историю здания, подчеркнув трехметровые потолки и открытый незастекленный балкон.
Бывшая спальня превратилась в просторную студию / Фото: village.com.ua
Акцент – на перепланировке. По оригинальной планировке квартира площадью 52 метра квадратных 2-комнатной: с отдельной гостиной, спальней и кухней.
В дизайнерском варианте решили отказаться от кухни в виде отдельной комнаты – она превратилась в спальню. Гостиную разделили на детскую и гардероб. Пространство между этими двумя комнатами, которое в предыдущем варианте было отдельной спальней, превратили в студию.
Сравните схемы, как изменилась квартира после перепланировки:
Владельцы также хотели, чтобы их новая квартира была светлой и просторной, поэтому при подборе цветов сделали акцент на оттенках белого, а освещение сделали точечным.
В студии прямоугольной формы обустроили кухонную стенку светлого цвета. Напротив нее контрастно смотрится темный диван, а у окна расположилась обеденная зона со столом и стульями.
В студии обустроили кухонную стенку и зону для отдыха / Фото: village.com.ua
Светлую кухонную мебель подбирали в тон к межкомнатным дверям / Фото: village.com.ua
Детскую комнату обустроили двухуровневой кроватью, рядом – вмонтированый в стену мятно-серый шкаф и ниша, куда можно складывать игрушки и другие детские вещи.
Двухярусная кровать и вмонтирована в стену шкаф / Фото: village.com.ua
Кровать и пол в спальне взрослых выполнили в глубоко зеленом цвете, который располагает к релаксу и отдыху.
Кравать в спальной занимает почти всю комнату / Фото: village.com.ua
В похожей стилистике с сочетанием белого, мятного и темно-зеленого ванная комната.
Ванная выполнена в бело-зеленых цветах / Фото: village.com.ua
Как освежить интерьер ванной комнаты, читайте в материале.
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