Как 2-комнатную квартиру превратить в 3-комнатную: пример "сталинки" в Киеве

Двухкомнатная квартира в доме сталинского периода в Печерском районе Киева трансформировалась в полноценное просторное трехкомнатное жилье.

По просьбе хозяев – молодой пары с ребенком – дизайнеры студии U Concept сделали ставку на практичность и функциональность, пишет The Village.

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Они также имели целью сохранить историю здания, подчеркнув трехметровые потолки и открытый незастекленный балкон.



Бывшая спальня превратилась в просторную студию / Фото: village.com.ua

Акцент – на перепланировке. По оригинальной планировке квартира площадью 52 метра квадратных 2-комнатной: с отдельной гостиной, спальней и кухней.

В дизайнерском варианте решили отказаться от кухни в виде отдельной комнаты – она превратилась в спальню. Гостиную разделили на детскую и гардероб. Пространство между этими двумя комнатами, которое в предыдущем варианте было отдельной спальней, превратили в студию.

Сравните схемы, как изменилась квартира после перепланировки:

Владельцы также хотели, чтобы их новая квартира была светлой и просторной, поэтому при подборе цветов сделали акцент на оттенках белого, а освещение сделали точечным.

В студии прямоугольной формы обустроили кухонную стенку светлого цвета. Напротив нее контрастно смотрится темный диван, а у окна расположилась обеденная зона со столом и стульями.



В студии обустроили кухонную стенку и зону для отдыха / Фото: village.com.ua



Светлую кухонную мебель подбирали в тон к межкомнатным дверям / Фото: village.com.ua

Детскую комнату обустроили двухуровневой кроватью, рядом – вмонтированый в стену мятно-серый шкаф и ниша, куда можно складывать игрушки и другие детские вещи.



Двухярусная кровать и вмонтирована в стену шкаф / Фото: village.com.ua

Кровать и пол в спальне взрослых выполнили в глубоко зеленом цвете, который располагает к релаксу и отдыху.



Кравать в спальной занимает почти всю комнату / Фото: village.com.ua

В похожей стилистике с сочетанием белого, мятного и темно-зеленого ванная комната.



Ванная выполнена в бело-зеленых цветах / Фото: village.com.ua

Как освежить интерьер ванной комнаты, читайте в материале.

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