Архитектурной компании AKSL arhitekti доверили реновацию 3-го этажа известного в Любляне универмага NAMA, который открыли еще в 1939 году. Третий этаж старого универмага полностью посвящен бутику женского нижнего белья. Новая концепция предлагает сделать магазин в разных тонах розового цвета и увеличить количество клиентов.

Магазин является одним из самых популярных не только в столице, но и во всей Словении, сообщает Archdaily.

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Пространство здесь с помощью эскалаторов и лестниц разделено на две части. Справа магазин подвергся серьезной переработке, ведь служит выставочным залом, зато слева сохранен определенный прагматизм – здесь расположены примерочные комнаты.

Каждая зона имеет свой оттенок розового / Фото Archdaily

В целом все пространство здесь зонировано с помощью оттенков розового. Так, посреди всего магазина расположена стойка кассира, за которой большая бледно-розовая штора.

Выставочный зал сделан в темных оттенках / Фото Archdaily

Также в светлых тонах оформлены примерочные комнаты, которые уже в коридоре заставляют женщин чувствовать себя в магазине комфортно.

Пол и потолок здесь имеют одинаковый оттенок / Фото Archdaily

Пол в бутике покрыт линолеумом яркого оттенка, в таком же цвете здесь оформлен потолок. На полу также расположены острова с ковров, над которыми висят светильники с золотыми вставками.

Каждая деталь в магазине продуманная / Фото Archdaily

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Намерением дизайнеров было создать помещение, которое бы психологически влияло на женщину. Пространство призвано заставлять клиенток дольше оставаться в магазине, а следовательно увеличить вероятность покупок.