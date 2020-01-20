5 идей для строительства маленьких домиков – фото

Среди людей господствует мнение, что дом мечты – это огромная вилла на несколько сотен квадратных метров площади и с огромным передним и задним двором. Однако даже маленькое жилье может быть именно таким, о каком вы мечтали. Какие варианты построения маленьких домиков существуют – смотрите в нашем материале.

Мы собрали для вас пять интересных вариантов, которые могут вдохновить вас на что-то похоже

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Домик "на ножках"

Жилье на 25 квадратных метров, которое построили в США, компактно содержит в себе гостиную, кухню, спальню, ванную и даже веранду.



Домик оборудован солнечными батареями / фото: Так просто

Дом на воде

Маленькое жилье собрали на суше, а потом на специальном поддоне его спустили на воду. Вода в дом поступает прямо из озера.



Жилье надежно закреплено и не меняет место расположения / фото: Так просто

Передвижной лыжный домик

Если вы любите катание на лыжах, то такой вариант именно для вас. Дом будет ждать вас везде, где вы его сможете припарковать.



В таком домике два этажа / фото: Так просто

Дом из трейлера

Жилье для двоих супружеская пара строила три месяца. Теперь трейлер оснащен биотуалетом и солнечной батареей.



Комфорт и функциональность сочетаются в маленьком пространстве / фото: Так просто

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Дом на дереве

Фундаментом для такого дома прежде всего служит само дерево. Дом имеет просторную террасу, зону отдыха, обеденную зону. Внутри поместилась даже библиотека.



В целом жилье имеет три этажа / фото: Так просто

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