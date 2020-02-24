5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
Тренды в интерьере домов не столь мимолетны, как в мире одежды, но также имеют свойство уходить в прошлое. Именно поэтому важно время от времени делать ремонт и убирать устаревшие элементы декора. Какие вещи есть сегодня в большинстве украинских домов, однако уже давно превратились в банальные ошибки – читайте в нашем материале.
Чаще всего ошибки допускают в декоре и неправильном подборе пропорций или стилей.
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5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир
Ламбрекены-ракушки
Ламбрекены уже давно вышли из моды / фото: Антураж
Такое украшение окон в гостиной до сих пор присутствует еще во многих домах. Однако сегодня отказываются даже от штор, не говоря уже о дополнительных элементах. К тому же, ламбрекены будут действительно уместны в огромных залах, оформленных в классическом стиле.
Лепнина
Особенно странно такие потолки выглядят в тесных комнатках хрущевок / фото: Room
Эта ошибка имеет те же корни, что и предыдущая. Такой элемент декора применяют исключительно в классическом стиле, который уместен в больших квартирах или частных домах. Однако, если у вас дома нет трехметровых потолков, то стоит отказаться от лепнины.
Бежевый цвет
Пастельные тона хорошо вписываются во множество стилей, но не стоит ими злоупотреблять / фото: Formula
Никаких проблем с применением этого цвета нет. Проблема в том, что желание не испортить цвет стен у себя дома зачастую приводит к тотальной одинаковости интерьеров. Да, бежевый действительно спокойный и универсальный цвет, однако не стоит им злоупотреблять и стоит попробовать использовать более смелые оттенки.
Избыток декора
Лишние элементы не добавят эстетичности квартире / фото: Good House
Мода на минимализм продлится еще не один год. Именно поэтому не стоит перегружать стены гостиной, коридора или спальни лишними элементами.
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Золото
Также неправильным будет использование объемных светильников в низких комнатах / фото: Homediz
Использование золота в интерьере собственного дома давно превратилось в дурной тон. Дверные ручки или выключатели с золотым напылением не подчеркнут ваш статус, а наоборот разоблачат плохой вкус.
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