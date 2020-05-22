5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность

Несмотря на большое разнообразие электрокаминов разных производителей, существует только 3 типа технологии визуализации пламени.

Все эти типы визуализации разработали инженеры компании Dimplex, которая является родоначальником и однозначным лидером рынка электрических каминов. Самые популярные электрокамины с 2D и 3D (камины с паром) технологией, но есть еще 5D визуализация, которая способная удивить своей реалистичностью даже самого изощренного пользователя. Данный тип каминов производит только компания Dimplex и относиться он к премиум сегменту, соответственно и является самым дорогим среди всей линейки.



Принцип работы 5D электрокаминов



Технология визуализации пламени 5D электрокаминов серии PGF уникальная и полностью отличается от 2D и 3D каминов, в которых используется подсветка крутящегося барабана или водяного пара. В 5D каминах PGF за основу визуализации взяли оптическую иллюзию, которая носит название "Призрак Пеппера". Принцип работы оригинального "Призрака Пеппера" был несложным: между ярко освещенной сценой и скрытой комнатой, находящейся в полной темноте, размещался большой кусок стекла под углом, который частично отражал происходящее в скрытой комнате (а там и размещали "призрака"). При небольшом добавлении света в скрытую комнату на сцене он немного гаснул, и видение проявлялось перед глазами ошеломленной публики. Кстати, с помощью такой оптической иллюзии в 2012 году на музыкальном фестивале Коучелла в Калифорнии организаторам удалось ошеломить публику выступлением репера Тупака Шакура, скончавшегося от огнестрельных ранений в 1996 году.

Как же работают электрокамины Opti-V PGF Dimplex. Декоративные дрова в электрокамине размещены внутри корпуса, но не только внизу топки, а и вверху, скрыты от обозрения. Вместо задней стенки камина, установлен LCD экран, который, работая, производит 30-ти минутное неповторяющееся видео огня и искр. В рабочей части камина, где проходит визуализация огня, под углом, незаметно для глаз, размещено прозрачное стекло, которое и проецирует верхние дрова, как бы, за LCD экран, и огонь горит не перед дровами, а среди дров. Топка при этом выглядит объёмной и настолько реалистичной, что незнающий человек не сможет отличить от реального камина. Процесс горения дополняется качественным звуковым эффектом. Что бы реально оценить эффект пламени, желательно увидеть его вживую, например, в шоуруме Dimplex в Киеве.

Компанией Dimplex представлены 3 модели с 5D визуализацией пламени.

Модели DIMPLEX OPTI-V PGF-10 і DIMPLEX OPTI-V PGF-20.

Дизайн и функционал данных каминов идентичный, а отчитаются они только размерами.

На фото электрокамин Dimplex OPTI-V PGF-10

Размеры (ШхВхГ), мм – 760 x 450 x 345

На фото электрокамин Dimplex OPTI-V PGF-20

Размеры (ШхВхГ), мм – 1380 x 450 x 345

Камины серии OPTI-V PGF могут устанавливаться в нишу или портал. Ограничений по материалу, из которого изготовлена ниша, нет, так как они вообще не греются. Большим преимуществом перед другими каминами является то, что при такой реалистичной картинке огня, они не требуют вообще обслуживания или топлива, поэтому идеально подходят под коммерческие объекты премиум класса, где камин должен работать постоянно.

Например, OPTI-V PGF-20, в количестве 15 шт., украшает целую стену казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Кроме коммерческих объектов, данные камины устанавливают в частных домах и квартирах премиум класса (из-за высокой цены, даже при большом желании, данные камины может позволить себе не каждый).

В линейке 5D электрокаминов также присутствует модель Dimplex Volterra (VLT-OV). Это самодостаточный мобильный камин, который не требует монтажа или обработки. Его можно вставить как в нишу, так и отдельно, например, на веранде.

На фото электрокамин Dimplex Volterra (VLT-OV)



На фото электрокамин Dimplex Volterra (VLT-OV) установлен в портале

Реализация 5D эффекта происходит за счет встроенного LCD дисплея и системы зеркал, с помощью которых отражается муляж дров, и, как в серии Opti-V PGF, пламя также находится среди дров, а не за ними.

Интересное решение, с помощью технологии Opti-V, компания Dimplex предлагает и для замены классических аквариумов. Технология визуализации аналогична серии Opti-V PGF, но визуализация идет не на процессе горения, а аквариума.

Посмотреть и протестировать все электрокамины марки Dimplex можно в фирменном шоу-руме Dimplex. Также можно получить профессиональную консультацию по телефону (050) 5001737, (097) 5001737 или в чате онлайн-поддержки на сайте Dimplex-Kaminy.com.ua