Португальская студия архитектуры Fala Atelier обустроила 6 идентичных мини-домиков в Порту. Квартиры с идентичным гранитным дизайном имеют площадь 30 квадратных метров рядом с большим отдельным домом. Больше об интерьере домиков читайте в материале.

Все квартиры имеют максимально простой дизайн, сообщает Dezeen.

К слову: Связь с традициями: в Китае разработали юрту-гармошку – фото необычного проекта

Каждый дом имеет на первом этаже жилую зону, освещенную парой окон, одно из которых выполняет роль двери. Лестница ведет наверх к спальне, размещенной над ванной комнатой.



И пол, и мебель – гранитные / Фото Dezeen

Наверху комната освещена мансардным светом, а через стенку расположен туалет, который имеет круглое окно.



Полы будут деревянными только на втором этаже / Фото Dezeen

В интерьере все стены белоснежные, а потолки розовые. Однако, лестницы, мебель и полы на первом этаже гранитные. Между тем наверху покрытия полностью деревянные.



Домики здесь имеют круглую планировку / Фото Dezeen

Архитектурная студия надеется, что маленькие дома будут интересны прежде всего студентам. Крыльцо каждого домика увенчано двойной крышей, которая изготовлена из розовых панелей, покрытых металлическим покрытием.

Читайте также: Дом без окон: фото роскошной виллы открытого типа из Бразилии



Мойка от кухни здесь расположена под лестницей / Фото Dezeen

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке