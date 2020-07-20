Три двухэтажных здания вместе формируют большое помещение на 930 квадратных метров. Дом недалеко от Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе является светлым и открытым из-за прозрачных фронтовых и тыльных стен, а также из-за большого количества окон. Интерьер разделен на две части, где половина облицована деревом, а другая белая.

Разработчиками стали калифорнийская студия дизайна Standard Architecture, пишет Dezeen.

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Три отдельные дома здесь соединены темными металлическими крышами, однако они не связаны между собой. Каждая часть домика через большие прозрачные стены позволяет жителям получать много солнечного света и видеть калифорнийские склоны.

Основной вход в дом расположен с заднего двора / Фото Dezeen

Окна и раздвижные стеклянные двери разместили на передней и задней стенах резиденции. Сзади дома есть внутренний дворик и трапециевидный бесконечный бассейн.

Между этажами нет сплошной стяжки / Фото Dezeen

На первом этаже в доме расположены гостиная, кухня и столовая. Зато наверху только спальни, откуда жители имеют доступ к треугольной террасе.

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С холма видно пригород Лос-Анджелеса / Фото Dezeen