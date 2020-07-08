Венгерский дизайнерский бренд Sekhina изготовил серию выключателей и розеток из бетона, как эстетически приятной альтернативы пластику. По мнению дизайнеров, использование пластика в этом случае должно отойти в прошлое. К тому же, бетон, в отличие от пластика не горит.

Дизайнеры заявляют, что они в плане бетонных выключателей и розеток являются пионерами, сообщает Dezeen.

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Бетонные выключатели и розетки должны были существовать. Точнее, так мы думали сначала, ведь это казалось такой очевидной идеей, но мы не могли их найти нигде,

– рассказал один из разработчиков.

Дизайн каждого элемента является уникальным / Фото Dezeen

По словам дизайнеров, пластиковые выключатели и розетки сегодня часто пытаются скрыть, потому что они портят интерьер. Именно поэтому пора превращать их в функциональные объекты.

Выключатель тоже может выглядеть довольно стильно / Фото Dezeen

По словам дизайнера, бетон выбрали неслучайно, ведь именно этот материал является идеальным для выключателей и розеток, благодаря его электроизоляционным свойствам.

Вариантов может быть множество / Фото Dezeen

Каждый кусок имеет уникальный дизайн, потому что на его поверхности есть разные пузырьки и отметки, которые образуются в результате высыхания бетона.

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Еще один вариант выключателя / Фото Dezeen

Выключатели и розетки из бетона пока являются лишь пилотным проектом, именно поэтому дизайнеры ищут инвесторов, чтобы начать массовое производство.

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