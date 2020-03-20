Античный стиль в интерьере: особенности и важные элементы – фото

Античный стиль лег в основу классического и многих современных стилей. История возникновения берет свое начало в Древней Греции, а сегодня он снова становится актуальным. Как правильно обустроить античный стиль в собственном доме, каковы его особенности и важнейшие элементы – читайте в нашем материале.

Чтобы античный стиль действительно выглядел масштабно и привлекательно, применять его следует в больших комнатах.

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Особенности античного стиля в интерьере

Большие окна



Окна призваны пропускать много света в комнату / фото: Room

Многие современные стилей требуют наличия больших окон. Это особенность, которая заимствована именно из античного стиля. Это обязательное условие для рассеянного света для таких интерьеров.

Текстиль

Не только скульптуры создадут правильную атмосферу для такого интерьера, но и наличие большого количества текстиля, которыми украшают окна, кровати и столы.

Мебель



Мебель тоже часто обрамлены текстилем / фото: Room

Мебель в античном стиле должна быть удобной и изящной. Ее украшают резьбой, инкрустируют золотом и слоновой костью. Столы круглые или прямоугольные, кресла с прямыми высокими спинками. Вместо шкафов используются деревянные комоды и сундуки.

Материалы

Все, что вам будет казаться монументальным и роскошным идеально подойдет. Дерево, слоновая кость, шелк, бронза, керамика и другие материалы при правильном использовании создадут идеальное сочетание.

Цвета



Светлые пастельные тона лучше всего подойдут для античного стиля / фото: Room

В силу специфики материалов, античном стилю присущи приглушенные цвета. Бежевый, золотистый, коричневый, белый, оливковый и другие.

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Важные элементы



Каммн лучше всего ставить в гостиной / фото: Room

колонны, фрески, арки, статуэтки;

лепнина;

светильники бра;

камин из гранита или натурального мрамора.

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