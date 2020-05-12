Архитектор собственноручно сделала квартиру своей мечты в подземном общественном туалете – фото

Архитектор из Великобритании Лора Кларк во время прогулки по Лондону наткнулась на старую общественную уборную, а через несколько лет переехала туда жить. Как Лора превратила заброшенный туалет в квартиру своей мечты – читайте в нашем материале.

Особенностью этой общественной уборной является то, что она находится под землей, сообщает James Balton.

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Здание было построено в 1929 году, но с 1980 года закрылось и долгое время было в запущенном состоянии.



Туалеты раньше были в собственности города / Фото: James Balton

Архитектор выкупила старую уборную у властей города и хотела превратить это помещение в мини-кинотеатр или бар. Однако, после многолетней бюрократической волокиты ей не удалось урегулировать все вопросы. В результате девушка решила обустроить здесь квартиру своей мечты.



От развалин не осталось и следа / Фото: James Balton

Лора Кларк купила помещение в 2011 году, а в 2016 оно было полностью готово. Почти все строительные работы Лора Кларк выполнила собственноручно. Получилась просторная и очень светлая квартира.



Вход внутрь теперь выглядит так / Фото: James Balton

Вход в дом теперь выглядит опрятно и одновременно в духе окружающей архитектуры. Вряд ли можно догадаться, что эта лестница ведет в чью-то квартиру.

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