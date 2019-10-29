Архитектор создает реалистичные иллюстрации домов из кино: фото
Архитектор из Болгарии Боряна Илиева, которая специализируется на чертежах планировок квартир и домов, имеет необычное увлечение.
В своем Instagram она делится потрясающе детализированными планировками жилья, которые легко узнать.
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Все потому, что это квартиры или дома из известных фильмов и сериалов.
Художница воспроизводит известные помещения до мельчайших деталей с особенностями планировки, интерьера, цветовой гаммы и тому подобное.
В соцсетях работы Боряны Илиевой можно найти на страницах проекта Floor Plan Croissant.
Архитектор создает рисунки интерьеров комнат из известных фильмов: смотрите фото
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