Архитектор создает реалистичные иллюстрации домов из кино: фото

Архитектор из Болгарии Боряна Илиева, которая специализируется на чертежах планировок квартир и домов, имеет необычное увлечение.

В своем Instagram она делится потрясающе детализированными планировками жилья, которые легко узнать.

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Все потому, что это квартиры или дома из известных фильмов и сериалов.

Художница воспроизводит известные помещения до мельчайших деталей с особенностями планировки, интерьера, цветовой гаммы и тому подобное.

В соцсетях работы Боряны Илиевой можно найти на страницах проекта Floor Plan Croissant.

Архитектор создает рисунки интерьеров комнат из известных фильмов: смотрите фото

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