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Архитектура Парагвая: интересные варианты для частного дома – фото

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Грани архитектурной части Парагвая трансформировались в прошлом веке. Сегодня тамошние мастера удачно сочетают культуру коренных гуарани и современные идеи. Как это выглядит сегодня – смотрите в нашем материале.

Географически Парагвай не имеет береговой линии. Доступ к океану закрывают Бразилия, Аргентина и Боливия, пишет Arch Daily.

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Именно поэтому парагвайцы были вынуждены подстраиваться под условия, которые возникли. Что из этого получилось? Смотрите в нашей подборке:


 

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Фотоновости Идеи для экстерьера Дизайн Архитектура
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