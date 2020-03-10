Архитектурная компания использует старые бочки для облицовки фасада – фото
Архитектурная компания Tato Architects решила оформить фасад дома из дерева из старых бочек. Деревянный внешний вид жилья и магазина сделали для владельца пивоварни.
О примере повторного использования дерева пишет Dezeen.
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Деревянные элементы встроены под углом 45 градусов к стенам, создавая многослойные публичные и частные пространства.
Дом снаружи теперь темного цвета / фото: Dezeen
Идея монтажа пластин именно на 45 градусов заключается в создании неоднозначного ощущение между новой и старой архитектурой,
– рассказал руководитель архитектурной студии.
Комплекс помещений построен в Японии / фото: Dezeen
Дом кроме жилых включает также офисные и рабочие помещения.
Застекленные стены выходят на центральный двор и позволяют видеть места для встреч, офисы и кухню.
Вход в ванную также со стороны сада / фото: Dezeen
Это ощущение открытости усиливается минималистичным оформлением, таким как бетонные полы, которые выходят из интерьера на террасы, белые потолки, тонкие деревянные оконные рамы и стройные стальные колонны.
У многих застекленных стен есть раздвижные элементы, а значит их легко можно открыть до середины двора.
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Также стены в жилых зонах отделаны деревом не только внешне, но и изнутри / фото: Dezeen
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