Архитектурные жемчужины Бухареста: советы болельщикам перед Евро – фото

Уже летом 2020 года стартует чемпионат Европы по футболу. Два из трех матчей группового этапа сборная Украины проведет в столице Румынии – Бухаресте. Чем интересен Бухарест в архитектурном плане, и на что стоит посмотреть – читайте в нашем материале.

Бухарест несмотря на свою близость к западным границам Украины, совсем неизвестный для большинства наших сограждан.

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Общая характеристика архитектуры Бухареста

Самой выдающейся особенностью Бухареста является его эклектичная архитектура. Кроме социалистических башенных блоков и памятников, царящих при первом взгляде на город, Бухарест предлагает элегантные неоклассические и неоренессансовые сооружения конца XIX века в центре.

Из-за своей архитектурной ценности, его даже называют "Парижем Востока". Также в городе есть много двухэтажных домов модернистской архитектуры 30 годов прошлого века. Погуляв по окрестностям, можно встретить много вилл 19 века в стильном нео-Бранковянском стиле.

Архитектурные интересности Бухареста

Заселение



Один из самых интересных вариантов заселения / фото: The Calvert Journal

Первым шагом в городе на Евро для вас станет заселение в отель. Конечно, на просторах интернета вы найдете много вариантов для поселения, все зависит лишь от вашей готовности платить. Однако мы рекомендуем выбрать отель "Интерконтиненталь".

Преимуществом именно этого отеля является удобное расположение – центр города. Также из окон номеров открывается фантастический вид на город. "Интерконтиненталь" был построен во времена социализма, поэтому монументализм и конструктивизм – главные черты внешнего облика здания. Отель застал упадок власти Чаушеску, и даже становился пристанищем для Ленни Кравица и Билли Айдола.

Прогулки по центру



Центр города усеян заведениями / фото: Dreamsite

Рекомендуем начать свой день с Университетской площади. Здесь здания Национального театра и Бухарестского университета доминируют над городским пейзажем. Это известное место для встреч, и отправная точка для многих уличных протестов.

Оттуда обойдите район Липскани – исторический центр города, где каждое здание достойно внимания. Особенно рекомендуем старинные Церкви и руины Старого княжеского двора, построенного Владом Импалером (который стал прототипом графа Дракулы).

Культурная программа



Интерьер памятников поражает не меньше / фото: The Calvert Journal

Кроме театра, стоит посмотреть на один из старейших парков Европы Садах Цисмигу, который открыт еще с середины XIX века. Оттуда перейдите в Национальный музей искусств, а если любите модерную архитектуру, то стоит дойти до Национального музея Джорджа Энеску, который является великим румынским композитором.

Конец дня

Victoriei, Magheru, и бульвар Carol – сюда приходите вечером за непревзойденной архитектурой, которую дает архитектура образца XIX века. Здесь вы найдете упомянутые выше виллы, в которых сегодня открыли многочисленные кафе и забегаловки.

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Парламент



Самые известные фото из Бухареста сделаны здесь / Фото: The Calvert Journal

Обойти вниманием здание румынского Парламента невозможно. Дворец Парламента – это второе по величине правительственное здание в мире после Пентагона.

Самая популярная локация города также даст вам понять суть социалистического режима в Румынии. Целый микрорайон, где проживало около 40 000 человек, был переселен для того, чтобы построить противоречивій памятник в центре Бухареста. Все ради капризов Николае Чаушеску.

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