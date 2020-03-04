Архитектурный Китай: вышла книга с подборкой фото с модерными фото из Поднебесной

Детальные фотографии 80 китайских зданий представили в книге Крис Провоост "Красивый Китай" показывают архитектурный бум страны. Абстрактные формы зданий на фоне ярко-синего неба не оставят вас равнодушным.

Авторы книги прогнозируют, что Китай станет горячей точкой современной архитектуры, пишет Dezeen.

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От штаб-квартиры OTV до менее известных зданий, таких как музей архитекторов Бернарда Цхуми. В целом книга содержит фото сооружений в 16 разных городах Китая.



Уже не первый год в Китае бешеными темпами строят небоскребы / фото: Dezeen

Среди других представленных проектов является Международный центр культуры и искусств известной аритектора Захи Хадид, мрачный оперный театр Харбина от MAD и Фонд Fosun, а также и студия Heatherwick.



В целом в книге представлены 80 зданий / фото: Dezeen

Во время моих путешествий по стране, стало понятно, что происходит настоящая архитектурная революция, с бесконечным предложением проектов любых размеров и форм,

– рассказал Крис Провоост.



Экономический рост заставляет искать новые направления в строительстве / фото: Dezeen

По мнению автора книги, архитектурная революция в Китае произошла после получения страной Олимпиады в 2008 году.

Целью является спроэктировать более широкий взгляд и показать масштаб, в котором архитектура используется в Китае для развития страны,

– пояснил автор.

Хотя тяга к "традиционной архитектуре" может угасать, китайские города продолжают быстро развиваться.



Некоторые дома имеют очень причудливые формы / фото: Dezeen

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В 2019 году в стране было построено больше небоскребов на 200 метров, чем в любой другой стране мира, что составляет 45% от общего количества. Сюда вошли 400-метровый небоскреб Кона Педерсена Фокса в Шэньчжэне и Лиза Сохо с архитекторами компании Захи Хадид с самым высоким атриумом в мире.

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