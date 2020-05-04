Атмосфера мастерской: фото обновленного интерьера студии мексиканских дизайнеров

Мексиканская дизайнерская компания Esrawe Studio переехала в новый офис, интерьер которого выполнен в индустриальном стиле. Эффективность работников выросла из-за атмосферы мастерской, которая царит в новом помещении.

Здание, в котором расположен офис, построено в 50-х годах прошлого века. Когда-то здесь был танцевальный зал, пишет Dezeen.

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Проектировщики решили обнажить планировку помещения, которое много раз подвергалось ремонту.

Теперь здесь виден деревянный каркас крыши, а металлический потолок был реставрирован и окрашен. Также для придания дополнительной опоры помещению архитекторы добавили бетонные балки.



Потолок получил свой первоначальный вид / фото: Dezeen

Студия покрыла полы бетоном и покрасила стены в белый цвет для создания "чистого" и "минимального" стиля.

Честная промышленная эстетика оказалась идеальной для творческой атмосферы,

– рассказывают работники.



Здание стало намного просторнее / фото: Dezeen

В процессе реконструкции несколько стен были достроены для создания частных кабинетов и конференц-залов, а большая книжная полка выступает как дополнительная стена внутри здания, чтобы отделить офис Esrawe Studio от шоу-рума.



На стенах разместили специальные доски / фото: Dezeen

В результате получился офис открытого типа, который наполнен большими черными столами. Здесь созданы рабочие места для архитекторов, дизайнеров, инженеров и остального персонала компании.

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Рабочие места решили не отделять перегородками / фото: Dezeen

Каждое место оборудовано компьютерами. А техническое пространство для изготовления моделей, 3D-принтер и лазерные машины разместили по соседству с индивидуальными рабочими местами.