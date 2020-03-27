Стиль авангард в интерьере: особенности и правила обустройства – фото

Авангард в интерьере вашего дома будет полной противоположностью традиционным стилям. В авангарде вас удивят контрастные сочетания цветов и колоритность стиля. Какие особенности авангарда в интерьере и как его правильно обустроить – читайте в нашем материале.

Устройство такого стиля дома подойдет для творческих и неординарных личностей. Ведь здесь используются нестандартная мебель и яркие аксессуары.

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Особенности стиля авангард

Цвета



Цветные ковры и диваны тоже идеально впишутся / фото: Prointerior

Главная особенность авангарда – игра цветов. Здесь у вас есть простор для воплощения самых смелых сочетаний оттенков. Использование ярких контрастов и даже странные сочетания – хорошо подойдут для стиля авангард.

Необычная организация комнаты

Если большинство стилей требуют расположения функциональных зон по краям комнаты, то в авангарде допускается устройство "композиционного центра" посреди комнаты, который уже потом дополняется аксессуарами и разнообразным декором.

Конструкции



Подвесить акулу на потолке – не проблема / Dom.ria

Подиумы, стеллажи, повышение и другие конструкции хорошо впишутся в общий вид интерьера комнаты в стиле авангард.

Мебель



Контраст цветов необходим для стиля / фото: Dom.ria

Мебель может быть как традиционной, так и неординарной формы. Главное условие – она должна быть функциональной. Металл, стекло и дерево – станут лучшими материалами для мебели, которые должны отлично гармонировать с цветом стен. В авангарде часто используют шкафы-купе.

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Облицовка



Для стен также подойдут фотообои / фото: Prointerior

Чаще всего используются современные материалы для отделки стен, потолка и пола. Именно поэтому подвесные потолки, металлизированные обои и ламинат или паркет на полу удачно подчеркнут интерьер.

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