Авто в столовой: в Бельгии превратили конюшню на жилой дом – красивые фото
Сарай, который раньше служил конюшней превратили в просторный жилой дом в Антверпене, что в Бельгии. Здание несколько раз пережило перестройку, но сегодня здесь доминируют светлые тона и деревянные полы и мебель. Также владельцы поставили раритетный автомобиль просто рядом с обеденным столом.
Из-за перестройки, окна в доме получили странные формы, пишет Archdaily.
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Мы видим красоту во всех этих небольших окошках и добавляем в интерьер еще и много светильников,
– рассказали дизайнеры.
Авто стало изюминкой интерьера / Фото Archdaily
Вмешательства в интерьер здесь не слишком масштабные. Дизайнеры добавили несколько крышных окон и соединили этажи светлыми деревянными лестницами. Также в столовой добавили кухонную мебель – вот и все изменения в структуру здания.
В оконные проемі также вставили стекла / Фото Archdaily
Стены и потолки были окрашены в белый, а пол облицевали паркетом. В столовой установили старое авто, которое стало частью декора.
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Вообще без изменений здесь остались кровля и фасад / Фото Archdaily