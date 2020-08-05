Сарай, который раньше служил конюшней превратили в просторный жилой дом в Антверпене, что в Бельгии. Здание несколько раз пережило перестройку, но сегодня здесь доминируют светлые тона и деревянные полы и мебель. Также владельцы поставили раритетный автомобиль просто рядом с обеденным столом.

Из-за перестройки, окна в доме получили странные формы, пишет Archdaily.

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Мы видим красоту во всех этих небольших окошках и добавляем в интерьер еще и много светильников,

– рассказали дизайнеры.

Авто стало изюминкой интерьера / Фото Archdaily

Вмешательства в интерьер здесь не слишком масштабные. Дизайнеры добавили несколько крышных окон и соединили этажи светлыми деревянными лестницами. Также в столовой добавили кухонную мебель – вот и все изменения в структуру здания.

В оконные проемі также вставили стекла / Фото Archdaily

Стены и потолки были окрашены в белый, а пол облицевали паркетом. В столовой установили старое авто, которое стало частью декора.

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Вообще без изменений здесь остались кровля и фасад / Фото Archdaily

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