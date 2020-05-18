Белое на белом: совершенно новая концепция фотостудии из Китая

Выставочный зал художественного пространства для свадебной фотографии в Гуанчжоу выглядит несколько футуристично. Дизайн вдохновлен форматом музея, а авторы проекта убеждены, что именно их замысел в корне изменит понятие классической свадебной фотосессии.

Территория здания не выглядит, как классическая фотостудия – основной разницей является игра со светом. Под разными углами, и белая стена, может выглядеть даже темно-серой, пишет издание Archdaily.

Читайте также: Отдаленно напоминает женский бюст: экстравагантный дизайн интерьера в Бразилии – фото

Каждая выставочная площадь поделена по размерам. Некоторые места выше, а некоторые места ниже, кроме того, для лучшего понимания архитектурной мысли, дизайнеры почти не используют дверей. Из-за высоких и низких перегородок это пространство имеет границы.



Авторы проекта надеются, что пространство понравится посетителям / фото: Archdaily

Для того чтобы сделать пространство живым, авторы имитировали просвет в помещении и разработали различные формы встроенных ламп. С высоты подвесного потолка свет сияет, как в пещере, что дает посетителям художественное ощущение света.

На некоторых стенах спроектировали несколько отверстий неправильной формы и назвали эти световые дырки "звездами". Каждая "звезда" медленно светится и тускнеет по порядку в разное время. Это не только не влияет на основное освещение, но и позволяет посетителям увидеть основные моменты этого пространства, а фотографам увидеть постановку кадра в целом.



Встроенные светильники создают ощущение звездного неба / фото: Archdaily

Светильники, взаимодействуя со стеной, гармонично сочетаются с деталями в интерьере, посетителям это придает ощущение неба, усеянного звездами.



Эмблема студии отдаленно напоминает звезду Давида / фото: Archdaily

Архитекторы надеются, что у этого пространства определенный уровень открытости и толерантности, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке