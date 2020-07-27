Культурный центр расположен в центре города Ческе-Будеёвице на юге Чехии. Здание состоит из двух частей, которые будто "погрузли" в землю, а интерьеры могут похвастаться белоснежными стенами и деревянной мебелью. Больше о доме в Ческе-Будеёвице читайте в материале.

Здание расположилось прямо в центре города, сообщает Archdaily.

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Твердая форма дома, который сегодня больше используется как дом молитвы, со строгими линиями, что заканчиваются в земле, символизируют человеческую жизнь, которая не является безграничной.



Здание находится недалеко от главной площади города / Фото Archdaily

Духовное измерение здания выражается вертикальным складом светлых, щедрых застекленных участков над трибуной. Со структурной точки зрения дом состоит из трех бетонных плит, прильнувших друг к другу. Фасад изготовлен из развернутого листового металла, поэтому здание меняет свой цвет в дневное время в зависимости от интенсивности и направления солнечного света.

На цветовую гамму также влияет расстояние. Когда мы рядом со зданием, то больше воспринимаем красный цвет; когда отходим дальше, серебристый цвет берет верх.



Внутри помещение получилось минималистичным / Фото Archdaily

Интерьер получился довольно минималистичным. Здесь доминирует белый цвет на стенах и деревянная мебель. В противоположность этому, внутри щедро оформлен церемониальный вход в задней части главного зала.

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Выбранная древесина в доме призвана обеспечить хорошую акустику.

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