Белоснежный интерьер: фото осовремененного дома времен мусульманской эпохи Испании

На берегу реки Альта, недалеко от Валенсии дизайнеры осовременили фермерский дом мусульманского периода Испании. Как интерьер, так и экстерьер выполнены полностью в белом цвете. Помещение имеет цокольный этаж и один полноценный, а также внутренний дворик с бассейном.

Дом расположен в пригородной зоне, однако близость большого города дает жителям все преимущества, связанные с ним, пишет Archdaily.

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С цокольной части дома можно выйти во внутренний дворик с садом и бассейном. Наверху оборудованы приватные зоны и спальни. Фасад должен быть непрерывным, чтобы дать целостный вид помещению. С другого входа расположен также белый гараж.



Только стулья в доме контрастируют с белой облицовкой / фото: Archdaily

Нам нравится думать об этом доме, корни которого уходят еще в мусульманскую эпоху, как и окружающие традиционные фермерские дома, этот проект открыт для синего неба,

– рассказали создатели проекта.

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