В центре города Гвадалахара расположен офис инженерной компании ELEVA, который местная дизайнерская компания обновила. Здание имеет историческую ценность, поэтому дизайнеры решили не делать кардинальных изменений. В итоге получился креативный дизайн, который похож на лофт в белом цвете.

С начала направление проекту отличилось уважением к настоящему, что дает возможность сохранить наследие, сообщает Archdaily.

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Основные цвета внутри сооружения – белый вместе с цветом бетона. Вместе они создают особое сочетание материалов, которое пронизывает весь проект.



Здание расположено в историческом квартале города / Фото Archdaily

Также внутри офис обложен мебелью – нею дополняется зал для совещаний. В целом помещение имеет много окон и отверстий, через которые внутрь попадает солнечный свет и свежий воздух.



Помещение имеет довольно запутанное планирование / Фото Archdaily

На первом этаже вы встретите мастерскую и две частные комнаты, которые просил клиент. На ресепшене есть лестница, выводящая вас к третьему частному помещению, являющееся пристройкой к залу заседаний. Отсюда можно выйти на крышу, которая в будущем будет террасой, которую клиент хочет заполнить растительностью.

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