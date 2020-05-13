Бетонный шезлонг: дизайнеры представили коллекцию "грубой" мебели – фото
Дизайнеры Томас Муска и Дуй Хань презентовали серию железобетонной мебели с пустотами внутри и сглаженными углами. Создатели вдохновлялись архитектурой в стиле брутализм.
Коллекция является результатом сотрудничества двух молодых дизайнеров и цифровой компании Han's Does not Come Out, пишет Dezeen.
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Среди представленной мебели интересным экземпляром стало кресло-качалка, которое имеет восемь геометрических пустот под своим изогнутым сиденьем.
На бетонном кресле тоже можно качаться / фото: Dezeen
Муска и Хан объединили свои навыки проектировать углы, размер и пропорции, что создают монолитные формы. Они призваны опираться на стиль бруталистической архитектуры, что возник в Великобритании в 1950-х годах.
Так выглядит обычное классическое кресло в коллекции / фото: Dezeen
Это очень универсальный дизайн, который хорошо сочетается с другими стилями,
– рассказал один из создателей мебели.
А такую скамейку уже даже успели приобрести / фото: Dezeen
Кроме кресел-качалки в коллекцию также вошли обычные кресла, небольшой стол и скамейка.
Как насчет бетонного шезлонга / фото: Dezeen
Все конструкции имеют плоский верх и неуклюжие треугольники внутри.
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Стулья идут в комплекте со столом / фото: Dezeen