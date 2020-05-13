24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Бетонный шезлонг: дизайнеры представили коллекцию "грубой" мебели – фото

- Читати новину українською
Мебель из бетона: как изготовить, фото бетонных мебели
Мебель сделана из монолитного бетона / Dezeen

Дизайнеры Томас Муска и Дуй Хань презентовали серию железобетонной мебели с пустотами внутри и сглаженными углами. Создатели вдохновлялись архитектурой в стиле брутализм.

Коллекция является результатом сотрудничества двух молодых дизайнеров и цифровой компании Han's Does not Come Out, пишет Dezeen.

К теме: Стул-шезлонг на все случаи эмоционального состояния: нестандартный проект от японцев

Среди представленной мебели интересным экземпляром стало кресло-качалка, которое имеет восемь геометрических пустот под своим изогнутым сиденьем.


На бетонном кресле тоже можно качаться / фото: Dezeen

Муска и Хан объединили свои навыки проектировать углы, размер и пропорции, что создают монолитные формы. Они призваны опираться на стиль бруталистической архитектуры, что возник в Великобритании в 1950-х годах.


Так выглядит обычное классическое кресло в коллекции / фото: Dezeen

Это очень универсальный дизайн, который хорошо сочетается с другими стилями,
– рассказал один из создателей мебели.


А такую скамейку уже даже успели приобрести / фото: Dezeen

Кроме кресел-качалки в коллекцию также вошли обычные кресла, небольшой стол и скамейка.


Как насчет бетонного шезлонга / фото: Dezeen

Все конструкции имеют плоский верх и неуклюжие треугольники внутри.

Интересное: Ресторан в Амстердаме предложил безопасную террасу для работы в условиях коронавируса – фото


Стулья идут в комплекте со столом / фото: Dezeen

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для интерьера Идеи для дома Декор и дом Дизайн
blog_ava
Во время карантина дизайнер от скуки спроектировал дом на берегу моря – фото
8 мая