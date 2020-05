Бетонный шезлонг: дизайнеры представили коллекцию "грубой" мебели – фото

Дизайнеры Томас Муска и Дуй Хань презентовали серию железобетонной мебели с пустотами внутри и сглаженными углами. Создатели вдохновлялись архитектурой в стиле брутализм.

Коллекция является результатом сотрудничества двух молодых дизайнеров и цифровой компании Han's Does not Come Out, пишет Dezeen.

Среди представленной мебели интересным экземпляром стало кресло-качалка, которое имеет восемь геометрических пустот под своим изогнутым сиденьем.



На бетонном кресле тоже можно качаться / фото: Dezeen

Муска и Хан объединили свои навыки проектировать углы, размер и пропорции, что создают монолитные формы. Они призваны опираться на стиль бруталистической архитектуры, что возник в Великобритании в 1950-х годах.



Так выглядит обычное классическое кресло в коллекции / фото: Dezeen

Это очень универсальный дизайн, который хорошо сочетается с другими стилями,

– рассказал один из создателей мебели.



А такую скамейку уже даже успели приобрести / фото: Dezeen

Кроме кресел-качалки в коллекцию также вошли обычные кресла, небольшой стол и скамейка.



Как насчет бетонного шезлонга / фото: Dezeen

Все конструкции имеют плоский верх и неуклюжие треугольники внутри.

Стулья идут в комплекте со столом / фото: Dezeen