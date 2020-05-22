Безопасное чаепитие: дизайнер разработал защитные щитки для посетителей кафе после пандемии

Французский дизайнер Кристоф Герниг, который специализируется на интерьерах, разработал защитный лицевой щиток с оргстекла. Защитные щитки должны висеть над столиками в ресторанах, и разделять посетителей, которые сидят близко друг от друга.

Сегодня бары и рестораны по всему миру закрыты, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако даже после пандемии они не смогут вернуться к привычной работе из-за правил социальной дистанции, пишет Dezeen.

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По словам разработчика, его проект может стать стильным решением возникшей проблемы. Щитки помогут группе людей снова обедать вместе и существенно уменьшить риск передачи вируса.

Такие щитки позволяют вам не только общаться с людьми, но и пить кофе или обедать / фото: Dezeen

Прозрачные пластиковые приспособления будут вывешены над столами, как подвесные светильники. Люди смогут слышать друг друга, но при этом не дышать на своих спутников,

– рассказал дизайнер.

Проблема заключается в невозможности нарушать социальную дистанцию между посетителями / фото: Dezeen

Пока такие щитки разработаны отдельно для каждого пользователя, однако дизайнер работает над приспособлением для пар и даже целых семей.

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Дизайнер готов к массовым заказам его изобретения / фото: Dezeen

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