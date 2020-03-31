Биокамин или электрокамин – какую замену выбрать классическому камину

Далеко не в каждом доме, а тем более квартире есть возможность разместить дровяной камин из-за особенностей монтажа и обслуживания.

Поэтому на помощь в создании уюта приходят био- и электрокамины.

В нашем материале постараемся объективно рассмотреть плюсы и минусы этих двух видов каминов.

1. Варианты размещения

И электрические камины, и биокамины сейчас бывают разнообразных форм, размеров и исполнений. Биокамины могут быть смонтированы в стенных нишах, в порталах, различной мебели, интегрированы в пол, а также просто могут быть отдельным элементом интерьера. Но это возможно при условии соблюдения и подготовки для их установки систем пожарной безопасности, обязательного наличия огнетушителя и полного ограничения доступа к ним домашних животных и маленьких детей, которые могут получить ожоги не только от пламени, но и от раскаленного корпуса камина, даже после его выключения. Биокамины часто размещают на незастекленных верандах, в беседках, в зонах барбекю и бассейнов.

С электрическими каминами все намного проще. Их корпус не нагревается больше 60 градусов, об их пламя невозможно обжечься, они безопасны и для детей, и для животных. Также доступна установка в любой нише, мебели, стене, в деревянных порталах, без какой-либо специальной подготовки.

Подпись – На видео электрокамин Dimplex Cassette 1000

2. Особенности установки

Для монтажа как био-, так и электрических каминов не требуется специальных систем дымоходов. В результате работы таких каминов нет ни гари, ни дыма, ни пепла. Для установки электрических каминов всегда необходим доступ к источнику электроэнергии. Для биокаминов это актуально только для полу- и автоматических типов. Если биокамин механического типа, то его можно установить где угодно и даже переносить с места на место. В использовании он больше похож на большую свечу.

Несмотря на то, что большинство производителей биотоплива гарантируют отсутствие запаха при его горении, запах все же есть. Не говоря уже об использовании более дешевых аналогов и гелей. Поэтому для безопасной работы биокамина важно создать достаточный приток свежего воздуха, а лучше обеспечить помещение системой приточно-вытяжной вентиляции. В противном случае при использовании биокамина, например, несколько часов, уровень СО2 в помещении будет завышен в несколько раз, что неизбежно приведет к ухудшению самочувствия и головной боли.

Бывает, что камины являются частью мебельной установки совместно с телевизором. Если электрокамин не имеет никаких ограничений относительно встраивания рядом с бытовыми приборами, то с био- дело значительно сложнее.

Биокамин излучает живой огонь, поэтому расстояние до любого другого прибора или же коммуникаций должно быть не меньше одного метра. Также обязательна установка защитной панели или полки шириной не менее 150 мм, чтобы отклонять тепло и обеспечить защиту вашего дорогого телевизора.

Вот одна из схем размещения биокамина под телевизором.

3. Обслуживание каминов

Любой технический прибор требует обслуживания.

Кроме хранения в чистоте, необходимо рассмотреть некоторые другие особенности.

В электрических 3D моделях с водяным паром необходимо просто вовремя доливать очищенную воду в бачок, которого хватает, в среднем, на 10–15 часов непрерывной работы, то есть на неделю ежевечерних включений. Стоит отметить, что существуют электрокамины 3D с возможностью подключения к водопроводу. Фильтр для воды в них прилагается в комплекте. С обычными 2D электрокаминами вышеописанных действий не понадобится. Нужно просто протирать их от пыли. Также их управление возможно осуществлять с телефона или планшета или даже программировать на включение и выключение в определенное время. Для этого необходимо лишь подключение к WI-FI. А также они легко интегрируются в систему "умный дом".

В биокаминах используется топливо на основе биоэтанола. Это обычный этиловый спирт, в который добавляют ацетон в пропорции 1: 0,001 и, в зависимости от производителя, различные присадки для придания пламени яркого оранжевого цвета.

Расчет топлива прост: на 1 метр топки необходим примерно 1 литр жидкого биоэтанола, которого хватит на горение камина в течение 1 часа. Причем каждый следующий литр горит быстрее, поскольку топливо нагревается и испаряется быстрее.

Для того, чтобы заправить биокамин и поджечь его, понадобится специальная лейка, а также длинная металлическая зажигалка. Обязательно нужно контролировать уровень залитого топлива.

4. Эксплуатация и экономичность. Стоимость обогрева и визуализации

Возвращаемся к тому, зачем нам был нужен камин? Чтобы создавать уют и использовать его как источник дополнительного обогрева.

Все электрические камины могут работать в отдельном режиме визуализации, а обогрев является дополнительной функцией, которую можно включать по желанию. При работе на визуализацию без обогрева электрокамин потребляет в среднем 150–200 Вт/час. А модели с LED лампами настолько энергоэффективны, что потребление электричества доходит до 8 Вт/час. А это стоит 1 копейку в час. Для 3D электрических каминов (паровых каминов), кроме электроэнергии, нужна лишь обычная вода.

А чтобы наслаждаться видом горящего пламени в биокаминах, вам придется использовать дорогое биотопливо. Как мы говорили ранее, расчет равен: 1 литр – 1 час красоты. Чтобы минимизировать вред от сгорания соединений биоэтанола с присадками, нужно выбирать качественное топливо, а это недешево. Рассмотрим средний предлагаемый вариант на рынке биотоплива. И сделаем простой расчет. Если биокамин шириной 1 метр, то наслаждаться его красотой 3 часа вечером вы сможете, заплатив эквивалент в 6 евро. Кроме этого, требуются дополнительные затраты на эксплуатацию системы вентиляции для замещения сгоревшего кислорода.

Фото топлива Bionlov с ценой 30 евро за 5 литров.

Использование биокаминов и электрических каминов с обогревом.

Большинство электрических каминов оснащены тепловентилятором, мощность которого не превышает 2 кВт/час. А это 10 гривен за три часа обогрева максимально, кроме этого в большинстве электрокаминов обогрев идет сразу с поддержкой заданной температуры, что благоприятно влияет на расход электроэнергии.

При использовании биокаминов для обогрева цена остается неизменной, эквивалент 6 евро за те же три часа. Стоит учесть, что уменьшить теплоотдачу, не говоря о том, чтобы ее убрать совсем (что абсолютно нельзя сделать), возможно далеко не во всех моделях биокаминов. Поэтому при использовании биокамина летом нужно предусмотреть увеличение мощности системы кондиционирования, а при эксплуатации биокамина вам придется платить за электричество, которое будет потреблять кондиционер. Теплоотдача биокамина, в зависимости от модели, может составлять несколько киловатт.

5. Безопасность.

Давайте поговорим... Живой огонь – это живой огонь, температура горения биотоплива достигает 456 °С, безопасность здесь очень условная. Даже при использовании суперзащитного стекла. Нужно помнить, что биокамин нельзя оставить работающим на ночь. Также без присмотра возле биокамина нельзя оставлять детей или животных, поскольку это опасно. В это же время, с работающим электрическим камином можно засыпать, совершенно не беспокоясь о безопасности. В режиме обогрева работает чуткий термостат, а если закончится вода в 3D камине, то он просто оповестит об этом звуковым сигналом и отключится. Во многих моделях предусмотрен таймер на отключение прибора. Корпус электрокамина также не нагревается до опасной температуры, в отличие от биокамина, от корпуса которого можно получить ожог.

Электрические камины не представляют никакой опасности ни для вашей семьи, ни для ваших питомцев.

6. Что же выбрать: биокамин или электро?

Выше мы рассмотрели особенности размещения, использования, обслуживания и безопасности двух типов каминов.

Если для вас важен живой огонь и не интересует стоимость обогрева и создания уюта, а также вы хотите разместить камин на улице, тогда ваш выбор можно остановить на биокамине.

Если вы хотите обезопасить свою семью и наслаждаться за невысокую стоимость реалистичным эффектом огня, тогда выбирайте электрокамин.

Посмотреть и выбрать электрические камины вы можете в шоуруме по адресу: г.Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 или на фирменном сайте.