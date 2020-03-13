Биокамин в квартире: плюсы, минусы, проблемы при использовании и замене биокамина

Популярность размещения камина в доме растет c каждым днем. И это не удивительно, ведь раньше камин в помещении был привилегией владельцев частных домов и коттеджей.

Все из-за того, что установить камин в квартире невозможно из-за проблемы отвода продуктов горения, хранения дров и тому подобное. Но спрос рождает предложение. Так появились биокамины. При установке биокамина не нужны ни воздуховоды, ни проектная документация. Простота установки, большой выбор дизайнерского решения подкупает на начальном этапе выбора очага для дома. Ведь ничего проблемного нет, нужно просто доливать биотопливо и наслаждаться настоящим пламенем даже в небольшой квартире. Однако есть и ряд проблем, связанных с использованием биокамина.

Основная проблема – это открытое пламя. Ни для кого не секрет, что огонь, или дрова, или биотопливо, при горении сжигает кислород. И при расходе кислорода нужно его замещать новым, поэтому газовые службы запрещают включать для обогрева кухонную плиту или обязательно проветривать помещения при использовании газового котла. Сжигая кислород в помещении, обязательно нужно делать принудительную вентиляцию. В противном случае у вас могут начаться проблемы с самочувствием и здоровьем, например, головные боли, головокружение, постоянное чувство усталости и т. п. Особенно остро эта проблема затрагивает маленькие квартиры с естественной вентиляцией.

Читайте также: Топ-5 электрокаминов

Открытое пламя также проблема безопасности. Если у вас нет детей и животных, то бояться нечего, в качественных биокаминах предусмотрена система пожарной безопасности. Но для детей или животных камин все же остается опасным, ожог можно получить не только от огня, но и от горячего корпуса биокамина.

В отличие от классического камина, биокамин не выделяет продуктов горения – дыма и сажи, что является его преимуществом. При использовании камина есть небольшой запах горения этанола, его можно убрать вентиляцией помещения.

При горении биотоплива выделяется большое количество тепла, что является преимуществом в холодное время года, но при использовании в квартире летом нужно будет предусмотреть запас мощности у кондиционера на то количество тепла, которое выработает биокамины, или же радость от огня испортит излишняя жара в помещении.

Также нужно предусмотреть постоянные расходы на топливо и место для хранения биотоплива. Относиться к использованию и хранению нужно осторожно, поскольку это горючий материал и опасность также несут его испарения. Если в процессе заправки камина было пролито немного топлива, его нужно немедленно стереть, даже если речь идет о нескольких капелях горючего вещества. Более подробную информацию о безопасном использовании биотоплива можно найти на просторах интернета.

Замена биокамина

Отличной заменой как биокамина, так и классического дровяного камина, станет для вас электрокамин, который избавит от проблем, связанных с горением открытого пламени. Этот продукт предназначен для декорирования помещений и поражает своим реалистичным эффектом пламени. 3D камины (камины с паром) создают эффект визуализации пламени благодаря подсветке водяного пара, без перечисленных выше проблем биокамина. Даже напротив, работая на визуализацию пламени, 3D электрокамины немного увлажняют воздух, улучшая при этом микроклимат в помещении. Также, паровые камины полностью безопасны для детей и животных, поскольку они не нагреваются при работе. Пар, которая создает эффект пламени и дыма, еле теплый и вообще не способен нанести какого-либо вреда.

Данную технологию разработала и успешно реализует ирландская компания Dimplex. Огромный модельный ряд, в различном исполнении и размерах, способен решить вопрос любого дизайнерского решения. Из модельного ряда можно выделить электрокамин Dimplex Opti-myst Cassette 1000 и Opti-myst Cassette 500. Данная топка предназначена для встраивания и может использоваться как с декоративными дровами, так и без, имитируя в таком случае эффект пламени биокамина.

У вас не возникнет проблем с пожароопасным топливом, ведь для работы 3D камина нужна простая вода. Электрокамины Cassette 1000 и Cassette 500 можно подключить непосредственно к водопроводу, что решает вопрос с наличием воды в баке. Эта функция очень актуальна для коммерческих объектов, таких как рестораны, отели, магазины и прочее. Кроме этого, такие электрокамины можно подключать между собой, создавая при этом непрерывную линию огня любой длины.

Все 3D електрокаміни укомплектованы пультами дистанционного управления. Единственным минусом электрокамина, по сравнению с биокаминами, является более высокая стоимость, так как он имеет более сложную конструкцию, но стоимость может окупиться за счет отсутствия затрат при их использовании. Есть более бюджетные варианты 3D каминов, например модели, которые производит компания Royal Flame.

Посмотреть и протестировать 3D камины марки Dimplex и Royal Flame можете в шоуруме по адресу ул. Обсерваторная, 13/15. Получить подробную консультацию можно по телефону (050) 5001737 или (097) 5001737.